哈萨克塔兹犬获世界犬业联盟初步认可 未来十年将迎来新挑战

-今天对于贵国和我们来说都是历史性的一天。FCI标准委员会和学术委员会经过长时间的评估，向大会推荐了这一犬种。接下来，你们还有10年的工作要完成。未来十年里，塔兹犬种需要进行大量的健康测试，收集有关塔兹幼犬的数据，这些数据将提交至FCI学术委员会。犬类健康和福利，是当前最重要的议题之一。FCI将持续监督哈萨克斯坦对塔兹犬种系统性开发进程。-世界犬业联盟主席塔玛什·雅克尔在声明中说。

总统事务管理局表示，应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，自2022年起，该局开始负责哈萨克斯坦犬种的保护和国际认可工作。同时，生态与自然资源部被指定为主管部门，负责执行这一任务。

在过去的两年中，哈萨克斯坦进行了相关法律的修订，制定了塔兹犬种的标准，并开展了一系列科学研究、犬种竞赛和展览活动。值得注意的是，只有获得世界犬业联盟正式成员资格的国家级犬业组织才有资格申请犬种的注册和认可。

2023年8月，哈萨克斯坦犬业联合会成功满足了世界犬业联盟的所有要求，成为其正式成员，并获得了申报本国犬种的权利。这一里程碑式的进展为塔兹犬在国际上的地位奠定了坚实基础。

Фото: ҚР Президентінің Іс Басқармасы

【编译：阿遥】