社交平台爆粗口也可能违法？哈萨克斯坦法官作出解释

（哈萨克国际通讯社讯）在社交媒体、直播及其他公开网络平台使用侮辱性粗俗语言，并造成公共秩序受到扰乱，可能被认定为轻微流氓行为并承担行政责任。阿斯塔纳市行政违法案件专门跨区法院院长包尔詹·艾哈迈特卡利耶夫在首都通信服务中心举行的新闻发布会上作出上述说明。

艾哈迈特卡利耶夫表示，根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第434条，在公共场所使用粗俗、污秽语言属于轻微流氓行为之一。

相关行为可能发生在街道、公园、公共交通工具、政府机构、购物娱乐中心、教育机构、机场、火车站以及其他公众可以自由进入的公共场所。

他指出，在社交媒体、网络直播以及其他公开互联网平台公开使用粗俗、污秽语言，如果造成公共秩序受到扰乱，同样可能依据《行政违法法典》第434条进行认定。

关于启动行政程序的依据，艾哈迈特卡利耶夫介绍，《行政违法法典》第802条对此作出了明确规定，包括警方直接发现行政违法行为、公民举报或申请、受害人申请、监控录像、视频记录材料、证人证言以及法律规定的其他证据。

根据第434条，相关违法行为可能面临罚款、参加社会公益劳动或行政拘留等处罚。

艾哈迈特卡利耶夫还表示，根据《行政违法法典》第54条，法院可以对承担行政责任人员的行为设置特别限制，包括禁止其以任何方式与受害人联系、禁止前往特定场所，以及禁止饮酒、使用麻醉药品和精神药物等。

他强调，在公共场所和公开交流中保持文明用语，是公民法律文化的重要体现。在公共空间使用粗俗、污秽语言可能违反哈萨克斯坦法律，并导致行政责任。

在回答记者提问时，艾哈迈特卡利耶夫指出，互联网和社交媒体已经成为人际交流的重要组成部分，在公开空间发表的言论可能迅速传播，并影响社会成员之间的相互尊重。因此，公民在网络公共空间交流时，同样应遵守文明交流规范。