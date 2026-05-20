毕业季来临：全国超21.5万名11年级学生即将离校

根据统计，超过3.1万名9年级学生有望获得优秀毕业证书；11年级毕业生中，则有约1.8万人有望获得优秀毕业证书。目前，哈萨克斯坦全国教育机构共有超过42万名教师任教。

根据总统指示实施的“未来学校”国家项目，哈萨克斯坦已投入使用217所新学校，其中84所位于农村地区。目前，这些学校共有超过22万名学生就读，约1.6万名教师任职。

随着学年结束，5月25日，全国所有学校将举行主题为“我的知识献给祖国”的统一班会活动。届时，学校将总结本学年成果，表彰学生成绩，并回顾校园生活中的重要时刻。

班会还将重点宣传统一教育项目“正直公民”倡导的核心价值观，强调尊重知识与科学、培养创新思维的重要性，并向学生推荐暑期阅读书目。

此外，根据哈萨克斯坦教育部与地方政府联合发布的规定，禁止在餐厅、咖啡馆、宴会厅、度假区以及户外场所举行幼儿园、中学、职业教育及专科教育毕业庆典活动。

规定同时禁止向家长、学生收取费用，以及索要礼品或其他物质财物。毕业证书和文凭颁发仪式只能在学校内部举行。

相关规定旨在保障毕业季活动期间的安全和公共秩序，并进一步强化教育机构中的“法律与秩序”理念。

【编译：达娜】