哈萨克斯坦旅游业迎来新阶段：基础设施、投资与特色旅游并行发展

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，旅游业正逐渐成为哈萨克斯坦经济的重要增长方向之一。随着国家持续加大对旅游基础设施建设的投入，国家公园道路、工程网络以及旅游服务设施等长期存在的问题，正逐步得到改善。

业内人士认为，哈萨克斯坦旅游业目前正从“资源型发展”迈向“品质型发展”阶段。与此同时，生态旅游、乡村旅游和特色旅游等新方向也受到越来越多关注。

国家公园基础设施瓶颈逐步破解

哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会代理主席努尔博尔·拜扎诺夫（Нұрбол Байжанов）表示，过去生态旅游基础设施建设长期受到法律限制影响。

他说：

“此前，在国家公园范围内建设基础设施，需要先将土地划转至地方政府管理，这不仅耗时，也增加了成本。从去年开始，相关法律已完成修改。现在，地方政府可在与国家公园协调后，直接在园区内推进基础设施项目建设并负责后续维护。”

拜扎诺夫在接受Jibek Joly电视台《Today LIVE》节目采访时指出，这一机制已在北哈州伊曼套—沙尔卡尔（Имантау-Шалқар）旅游区投入使用。

目前，当地已开展：

道路维修；

电力网络铺设；

互联网覆盖等工程。

与此同时，热门景区交通问题也被列为优先方向之一。

其中，科尔赛湖（Көлсай）景区道路升级工程已启动。

拜扎诺夫表示：

“过去这一地区道路问题较为严重。目前地方政府正推进9.9公里道路维修工程。”

此外，连接杰特苏州与阿拜州阿拉湖（Алакөл）南岸和东岸的扎拉纳什科尔（Жалаңашкөл）附近道路修复工程也已展开。

多个重点旅游区域被列为优先发展方向

拜扎诺夫表示，目前国家正重点推进多个核心旅游区域建设。

他说：

“根据国家元首指示，阿拉木图山地旅游集群、曼格斯套州以及布拉拜（Бурабай）度假区已被列为优先发展方向，并制定了国家级综合发展规划。”

在夏季旅游旺季，哈萨克斯坦最受欢迎的旅游区域包括：

阿拉木图州卡普恰盖（Қапшағай）；

阿拜州和杰特苏州阿拉湖；

卡拉干达州巴尔喀什湖；

阿克莫拉州布拉拜；

曼格斯套州里海沿岸等。

此外，巴彦奥勒盖（Баянауыл）、斋桑（Зайсан）以及卡顿卡拉盖（Қатон-Қарағай）等方向同样被认为拥有巨大潜力。

拜扎诺夫指出，当前旅游区基础设施问题正逐步得到解决。

他说：

“例如，阿拉湖沿岸许多问题已经得到改善。电力网络、水供应系统均已完善。今年还计划完成污水处理系统建设。目前最紧迫的问题是湖岸加固工程。”

旅游业投资已突破1.2万亿坚戈

近年来，哈萨克斯坦旅游领域吸引投资规模持续增长。

旅游和体育部数据显示，目前旅游业累计投资已超过1.2万亿坚戈。

拜扎诺夫表示：

“目前哈萨克斯坦旅游业增长速度保持在20%至30%之间。投资主要流向住宿设施和餐饮服务领域，因为市场需求持续增长，而国家也在同步推进基础设施建设。”

他说，目前全国已有约4500家住宿设施，每年平均新增170至180家。

旅游业发展同时也带动了就业增长。

旅游和体育部指出，目前旅游投资主体大多数为本国企业家。

热门景区仍面临多项现实难题

尽管国家持续推动旅游业发展，但不少问题依然存在。

法律专家劳安·哈利耶夫（Рауан Қалиев）表示，包括阿拉湖在内，许多旅游区长期积累的问题依然突出。

他说：

“这不仅是阿拉湖的问题，也是全国许多旅游区共同面临的情况。通信与互联网质量、垃圾清运、污水处理以及海岸加固等问题都十分突出。”

他认为，投资者只有在确认投资安全与收益稳定的前提下，才愿意进入旅游市场。

例如，仅海岸防护工程就需要超过200亿坚戈资金。

哈利耶夫同时强调，应培养社会尊重历史文化遗产的意识。

他说：

“近期，曼格斯套地下清真寺遭人为破坏，以及阿拉木图州岩画被涂写事件，都在社会引发广泛关注。这些都是我们的历史财富，而外国游客正是为了这些文化遗产来到哈萨克斯坦。”

他认为，各地区行政长官的工作评估，也应与旅游项目资金使用及实际成效挂钩。

哈利耶夫还指出：

“例如，乌勒套州拥有许多世界级历史遗址，包括术赤汗陵墓（Жошы хан кесенесі），但交通不便、网络信号较差等问题依然存在。”

此外，他认为不少旅游区在地方特色商品开发方面仍明显不足。

他说：

“在卡顿卡拉盖等大型旅游中心，很难买到当地特色产品，比如鹿茸制品、蜂蜜或松子。游客在术赤汗陵墓甚至连简单纪念磁贴都买不到，但这些对游客来说非常重要。”

乡村旅游逐渐升温

Nomad旅行者俱乐部创始人阿尔马斯·唐格特吾勒（Алмас Таңғытұлы）认为，乡村旅游未来潜力巨大。

他说：

“我们的组织成立已有11年，并非商业项目，我们最大的目标是推广哈萨克斯坦。”

他表示，团队每次旅行不仅是简单观光，更希望向外界介绍一个乡村或小城，并帮助这些地方进入旅游地图。

同时，他们还会用三种语言发布沿途道路和障碍信息。

不过，他坦言，乡村旅游目前也面临不少现实问题。

例如，农村居民在自家接待游客方面仍存在法律障碍。

他说：

“很多村民其实更担心税务和检查问题，也对自己的居住条件缺乏信心，总觉得必须先把房子彻底修好才能接待游客。”

但他认为，哈萨克民族天生具有待客文化，这是发展乡村旅游的重要优势。

他说：

“在很多国家，人们需要专门学习待客礼仪，而对哈萨克人来说，好客早已融入血液之中。”

哈萨克斯坦应发展高品质“特色旅游”

旅行记者朱尔德兹·拉赫梅特（Жұлдыз Рахмет）认为，哈萨克斯坦应逐渐摆脱“国内旅游必须廉价”的传统观念。

她表示：

“我们应当发展特色化、高品质旅游。哈萨克斯坦拥有极其独特的自然条件。”

她举例称，在春季，两周内游客便能在哈萨克斯坦同时体验四季景观：

阿拉木图仍可滑雪；

奇姆肯特已鲜花盛开；

曼格斯套则能够下海游泳。

她认为，这种独特自然组合本身就可以打造成为国际旅游品牌。

此外，她还强调生态旅游与民族文化旅游结合的重要性。

她说：

“如今生态旅游已成为全球趋势，而哈萨克斯坦非常适合发展这一方向。如果再结合民族文化旅游，就能为国际游客提供完全不同的旅行体验。”

她同时指出，生态旅游并不意味着“低价旅游”。

她认为：

“相比接待100名支付100美元的游客，更合理的是接待20名支付1000美元的高端游客。这样不仅能减少对自然环境的压力，也能带来更高经济效益。”

专家普遍认为，哈萨克斯坦发展旅游业潜力巨大。

不过，除基础设施建设外，未来还需要更加重视：

服务质量提升；

历史文化遗产保护；

旅游文化建设等方向。

据悉，今年哈萨克斯坦还将升级多个旅游线路，并启用新的度假区域。