中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:38, 03 一月 2026 | GMT +5

    也门两方势力在东部省份激烈交火

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，也门政府与南方过渡委员会双方武装力量2日在也门东部哈德拉毛省多地发生军事冲突。也门政府及哈德拉毛省消息人士向新华社记者证实，也门政府军队已控制南方过渡委员会37旅位于哈德拉毛省的总部。

    Йемен
    Фото: Anadolu

    哈德拉毛省省长萨利姆·汉巴希2日在也门国家电视台宣布，也门政府对该省的南方过渡委员会发起军事行动。汉巴希说，该行动是为了收复哈德拉毛省的军事设施，维护该省的安全与稳定。他强调，此次行动是“和平行动”，不应被视为“战争”或试图升级局势，而应被视为一项“预防性安全措施”。他表示，此前曾多次尝试通过对话缓和紧张局势，但均告失败。

    行动开始后，南方过渡委员会发言人穆罕默德·纳基卜在社交媒体发文说，该委员会已经做好准备，将对也门政府发动的军事行动予以严厉回击。

    2日早些时候冲突发生前，也门总统领导委员会主席阿里米任命汉巴希为哈德拉毛省“国家之盾”部队总指挥。也门政府一名官员告诉记者，也门“国家之盾”部队数百辆车已从沙特阿拉伯边境附近出发，参加这一行动。

    南方过渡委员会消息人士也向记者证实，该委员会在哈德拉毛省的目标遭沙特空袭。这名驻扎在哈德拉毛省的南方过渡委员会的军方人士说，位于该省的南方过渡委员会37旅基地当天遭到至少3次来自沙特战机的空袭，有人员伤亡。此外，南方过渡委员会部队与沙特支持的也门政府部队在该省多地激烈交火。

    另外，隶属南方过渡委员会的卫星频道AIC2日报道，当天沙特空袭击中哈德拉毛省赛文机场附近一栋居民楼，造成一家7口死亡。

    标签:
    国际
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读