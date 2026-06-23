制造业投资前五个月增长29.2% 江布尔州居全国首位

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2026年1月至5月，哈萨克斯坦制造业投资额达到1.0553万亿坚戈，同比增长29.2%，显示出该领域持续吸引资本流入的积极态势。

不过，尽管投资规模持续扩大、工业项目不断增加，但新增资金主要集中于少数地区，区域发展差距依然明显。

统计显示，江布尔州成为制造业投资最多的地区。前五个月，该州共吸引投资2544亿坚戈，约占全国总量的四分之一。值得注意的是，仅用五个月时间，该州制造业投资规模已达到2025年全年水平的83%，表明一批工业项目正从规划阶段进入实际建设和投资落实阶段。

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阿拉木图州以1142亿坚戈位居第二，阿特劳州以1090亿坚戈排名第三。分析认为，对于以油气产业著称的阿特劳州而言，这一数据表明当地正逐步吸引更多制造业投资，不再局限于资源开采领域。

卡拉干达州以867亿坚戈位列第四。

与此同时，阿克托别州成为投资增长速度最快的地区之一。与去年同期相比，该州制造业投资实现数倍增长；仅前五个月的投资额已达到2025年全年水平的68%，显示当地新的工业生产体系正在逐步形成。

相比之下，一些地区制造业投资规模仍然较低。前五个月，曼格斯套州吸引投资148亿坚戈，阿拜州为128亿坚戈，克孜勒奥尔达州为112亿坚戈。

投资额最低的是杰特苏州和乌勒套州，分别仅为36亿坚戈和28亿坚戈。

曼格斯套州的情况值得关注。尽管该地区拥有丰富的石油、天然气及其他资源基础，但这些优势尚未有效转化为大规模深加工项目投资。换言之，当地资源禀赋突出，但高附加值产业发展动力仍显不足。

分析认为，随着制造业投资持续增长，哈萨克斯坦工业版图正在发生变化。一些地区依托工业项目、基础设施建设和大型投资者加速发展，而部分地区则尚未充分分享这一轮产业投资增长红利。