    15:07, 04 12月 2025 | GMT +5

    北哈州农业强势领跑全国 前10个月短期经济指标增长13%

    （哈萨克国际通讯社讯）北哈萨克斯坦州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，2025年前10个月，全州短期经济指标同比增长13%，农工综合体贡献了地区生产总值的四分之一，已稳居全国农业领跑方阵，为国家粮食安全作出重要贡献。

    СҚО әкімі
    Фото: ОКҚ

    农业领域亮点频现：

    - 全州粮食总产达到创纪录的650万吨，平均单产21.4厘/公顷，个别农场超过60厘/公顷
    - 油料作物播种面积扩大至100万公顷，总产120万吨，均创历史新高
    - 目前北哈州生产全国1/4的小麦、1/10的油料作物和乳制品

    乳业发展尤为迅猛。全州现有110座现代化奶牛场，占全国总数30%。2023-2024年全国新建58座奶牛场，其中21座落户北哈州，今年还将新增8座。

    两大超级乳业项目正在加速推进：

    1. “曾琴科合伙公司”建设8000头规模、配备“旋转木马”式挤奶设备的超大型牧场，目前乳产量和单产均居全国第一
    2. “SK Agro”公司在马甘让·朱马巴耶夫区建设1万头规模牧场，配备中亚独一无二的100位旋转挤奶台

    两项目全部投产后，年新增奶量将达6.8万吨，可将北哈州现代化牧场奶产量占比提升至70%，全州乳业在全国总产量中的份额有望达到20%。

    州长努尔穆罕别托夫强调，得益于种植业、油料作物和乳业“三驾马车”并进，北哈萨克斯坦州已稳固确立全国农业龙头地位，并将继续为哈萨克斯坦粮食与食品安全提供强劲支撑。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 北哈州 经济 地方政府
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
