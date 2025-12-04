北哈州农业强势领跑全国 前10个月短期经济指标增长13%

农业领域亮点频现：

- 全州粮食总产达到创纪录的650万吨，平均单产21.4厘/公顷，个别农场超过60厘/公顷

- 油料作物播种面积扩大至100万公顷，总产120万吨，均创历史新高

- 目前北哈州生产全国1/4的小麦、1/10的油料作物和乳制品

乳业发展尤为迅猛。全州现有110座现代化奶牛场，占全国总数30%。2023-2024年全国新建58座奶牛场，其中21座落户北哈州，今年还将新增8座。

两大超级乳业项目正在加速推进：

1. “曾琴科合伙公司”建设8000头规模、配备“旋转木马”式挤奶设备的超大型牧场，目前乳产量和单产均居全国第一

2. “SK Agro”公司在马甘让·朱马巴耶夫区建设1万头规模牧场，配备中亚独一无二的100位旋转挤奶台

两项目全部投产后，年新增奶量将达6.8万吨，可将北哈州现代化牧场奶产量占比提升至70%，全州乳业在全国总产量中的份额有望达到20%。

州长努尔穆罕别托夫强调，得益于种植业、油料作物和乳业“三驾马车”并进，北哈萨克斯坦州已稳固确立全国农业龙头地位，并将继续为哈萨克斯坦粮食与食品安全提供强劲支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】