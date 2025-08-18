哈萨克斯坦绵羊养殖业如何实现新突破？

阿吾勒党领导人、马吉利斯（议会下院）农业问题委员会主席赛热克·耶戈兹巴耶夫表示，将论坛选址在西哈萨克斯坦州并非偶然，因为这里是叶德勒拜羊的发源地。他指出，绵羊养殖自古以来就是哈萨克民族的重要传统产业。

Фото: Ғайсағали Сейтақ

历史数据显示，1913年哈萨克草原上的小型牲畜数量曾达1960万只，但到1936年锐减至430万只。到上世纪70—80年代，这一数字又超过3500万只。众所周知，在苏联时期，哈萨克斯坦曾被定下“将绵羊数量增加到5000万只”的宏大目标。

—苏联解体后，绵羊养殖业一度陷入低谷。加之在处女地运动时期，数百万公顷土地被开垦，后期遭到严重侵蚀，既不适合放牧，也难以耕种。我在调研中常听农牧民反映：羊毛和羊皮常常被弃之不用，羊肉销售困难，不是价低难卖，就是被中间商盘剥。此外，品种改良工作也乏人问津。本次论坛正是要聚焦这些问题，并将形成的建议提交政府。-耶戈兹巴耶夫说。

总理顾问耶尔阿勒·托赫詹诺夫在发言中指出，本次论坛不仅关注绵羊养殖，也触及到乡村发展与繁荣。

—农村居民需要就业，我们必须推动农产品发展和农村整体建设。在“Auyl Amanaty”国家项目框架内，三年来已取得不少成果。在养羊业上，关键是落实已启动的项目。在不减少羊群数量的前提下，我们要找到羊毛和羊皮的合理利用途径。同时，卡拉托别县阔斯阔勒乡合作社的经验完全可以在全国推广。-他强调。

Фото: БҚО әкімдігі

农业部副部长阿曼哈利·别尔达林提供的数据显示，目前全国共有绵羊2110万只，其中优良品种约310万只。2024年羊肉产量为13.27万吨，出口1.8万吨。主要出口市场包括乌兹别克斯坦（13892.5吨）、阿联酋（1241.3吨）、伊朗（1161吨）、卡塔尔（494.5吨）、科威特（410.9吨）、沙特阿拉伯（163.3吨）、俄罗斯（112.1吨）、塔吉克斯坦（51吨）、吉尔吉斯斯坦（22.2吨）、叙利亚（16.6吨）和约旦（1.7吨）。

—今年前七个月，羊肉出口量已达1.45万吨，同比增加2.3倍。在畜牧业补贴框架下，政府每年划拨150亿坚戈用于养羊业发展，涵盖六个方面。同时，在羊产品加工领域，也有多个大型项目正在推进。-别尔达林补充说。

来自法国的国际农业合作专家文森特·贝热分享了法国绵羊养殖经验，并强调深化合作的重要性。

Фото: Гайсагали Сейтак

—哈萨克斯坦在发展绵羊养殖方面潜力巨大，完全可以将羊肉更多地出口至中国和中东市场。以叶德勒拜羊为例，这一品种耐寒、适应性强，具有广阔前景。我们愿与哈方携手，进一步加强合作。-他说。

匈牙利大使馆商务参赞蒂博尔·科瓦奇、俄罗斯“伏尔加格勒叶德勒拜”有限责任公司经理叶拉格伊·吉什拉尔卡耶夫，也分别提出了相关建议与看法。

西哈州詹纳卡拉县“团结牲畜厂”有限责任公司主任哈纳特·叶希莫夫介绍了叶德勒拜羊的历史及企业成就。

—许多养殖户从团结牲畜厂引进优良种羊，在俄罗斯伏尔加格勒发展出大型牧场。我们计划把母羊数量扩大到1万只，同时建设肉类加工厂和饲料种植基地，并希望将更多产品出口海外。-他说。

来自阿拉木图的农业博士、全国肉脂羊养殖协会主席纳尔詹·朱马德拉耶夫介绍了新品种“拜萨热”肉脂羊。他表示，这一新品种体重最高可达213公斤，已被载入哈萨克斯坦吉尼斯纪录，可在全国各地推广饲养。

阿克托别州沙勒卡尔县“努尔阿勒农场”项目负责人、博拉沙克项目毕业生卡姆霞特·托列乌奥娃分享了养羊业商品信贷模式的实践经验。

—2019年，我们向具备牧场和设备的农户提供了4000只绵羊。一年后，我们收回其一半的后代。为避免掉包，每只羊都植入了芯片，并进行人工授精，由兽医每月检查一次，没有检查报告的牲畜一律不收。目前指标良好，我们计划在建饲养场的同时，建设肉类加工厂，进一步扩大生产规模。-她介绍道。

北哈州SK蛋白有限责任公司总经理阿斯勒别克·艾肯诺夫则分享了利用牛皮、马皮生产高蛋白饲料添加剂的经验。

—我们与霍兹巴耶夫大学和“科学基金”合作，获得3.5亿坚戈支持，三年内完成项目。过去大家认为牲畜皮只能用来制革，我们则将其转化为营养饲料添加剂，使牲畜增重周期从四个月缩短至一个半月。同时，我们还利用羊毛生产氨基酸添加剂，以提升肉的品质和口感。-艾肯诺夫说。

【编译：阿遥】