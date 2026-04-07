哈萨克斯坦建筑业价格持续上涨 阿斯塔纳逆势回落

数据显示，3月哈萨克斯坦建筑业价格环比上涨0.2%。其中，建筑安装工程价格上涨0.2%，机械和设备价格上涨0.4%，其他工程和相关支出价格上涨0.1%。若从长期走势看，与2020年12月相比，全国建筑业价格指数累计上涨22.5%，其中“其他工程和支出”涨幅高达53.7%。

从建筑材料价格变化来看，水泥及石膏、纤维水泥制品涨幅最为明显，3月上涨1.9%。此外，木材和商品混凝土价格均上涨1.0%；涂料上涨0.9%，金属丝上涨0.4%，黑色金属上涨0.3%，塑料管材上涨0.2%。与此同时，也有部分建材价格出现下降，其中石油加工产品和沥青价格下跌4.3%，砂石和碎石下降0.7%，建筑砂浆下降0.1%。而砖材、玻璃、瓷砖、金属结构件以及暖气片和锅炉价格则保持不变。

从地区表现来看，各地价格走势差异明显。巴甫洛达尔州建筑业价格涨幅最高，达到0.8%；阿克莫拉州上涨0.5%。阿拉木图市、奇姆肯特市以及大多数地区涨幅集中在0.2%至0.3%之间。相比之下，西哈萨克斯坦州价格保持不变，而阿斯塔纳市则出现0.6%的下降。值得注意的是，首都建筑材料采购价格指数降幅更大，达到1.4%。

从主要建筑材料平均价格来看，全国市场价格仍维持在较高水平。统计显示，天然砂平均价格为每立方米4729坚戈，碎石为每立方米14278坚戈。沥青则根据型号不同，每吨价格介于157901坚戈至216374坚戈之间。

在水泥和混凝土方面，M400波特兰水泥平均价格为每吨47034坚戈，CEM I 42.5 N水泥为每吨49704坚戈。M350混凝土全国平均价格为每吨16507坚戈，但在阿斯塔纳的价格相对较低，为每吨14554坚戈。

金属材料价格同样维持高位。数据显示，钢板平均价格为每吨386561坚戈，工字钢为每吨559095坚戈，钢筋全国平均价格约为每吨329512坚戈。其中，阿拉木图州的钢筋价格为全国最高。

在装饰装修材料方面，价格同样不低。PF-115搪瓷漆价格已超过每吨119万坚戈，而GF-021底漆价格也超过每吨103万坚戈。官方指出，上述价格均已包含增值税、运输费用和销售费用，统计时间截至2026年4月7日。

【编译：达娜】