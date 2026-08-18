哈萨克斯坦农业生产增长动力正从扩大播种面积转向提高单产

与此同时，种植结构调整正与农业领域技术更新同步推进。化肥和优质种子的使用量持续增加，农业机械加快更新，节水技术不断推广应用。

政府支持措施覆盖农业生产的主要环节，从前期融资和生产资料保障，到农业经营主体现代化改造以及相关基础设施建设，形成了较为完整的支持体系。

政府采取的一系列系统性措施，有助于巩固现有成果，并为进一步提高农工综合体生产效率打下更加稳定的基础。

下一阶段，哈萨克斯坦将重点提高农业部门生产效率，推广现代农业技术，合理利用土地和水资源，同时降低生产成本，提升农业生产的经济效益。

上述工作符合国家元首提出的战略任务，即保障国内市场获得优质农产品，逐步提升国家出口潜力，推动建设具有竞争力、技术先进且可持续发展的农工综合体。

值得一提的是，过去三年，哈萨克斯坦农工综合体融资规模实现大幅增长，从2023年的1400亿坚戈增至2025年的1万亿坚戈，增长超过7倍。