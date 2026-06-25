世界杯也是一场“资本市场”博弈？哈萨克斯坦专家解读球队估值逻辑

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据斜体字网站报道，2026年世界杯不仅是一场世界级体育盛会，也为观察市场定价机制提供了一个生动样本。Freedom Finance Global金融分析部总监叶尔兰·阿布德卡里莫夫日前从投资分析的角度出发，将参赛球队类比为资本市场中的上市资产，并就球队真实实力与市场预期估值之间的差异进行了分析。

夺冠热门并不意味着冠军已定

世界杯开赛前，Goldman Sachs分析师曾利用数学模型，对各支球队的夺冠前景进行测算。模型综合考虑了Elo等级分、进攻效率、分组情况等多项因素，并通过5万次蒙特卡洛模拟得出结果：最被看好的球队依次为西班牙队（26%）、法国队（19%）、阿根廷队（14%）、巴西队（8%）及英格兰队（5%）。

不过，阿布德卡里莫夫指出，成为夺冠热门并不等同于最终夺冠，这仅意味着其获胜概率相对更高。小组赛阶段，西班牙队的表现便说明了这一点。面对首次闯入世界杯决赛圈的佛得角队，西班牙队全场创造出大量射门机会，却始终未能攻破对方球门，最终只能以0:0收场。

几天后，佛得角队再次成为焦点。在与乌拉圭队的比赛中，他们再度顽强逼平对手。赛前夺冠概率仅为0.03%的佛得角队，其赛事表现评估值随后升至0.17%，相当于增长了约五倍。

市场定价同样存在偏差

阿布德卡里莫夫指出，历史经验显示，热门球队往往会被市场赋予过高预期。2014年世界杯期间，作为东道主的巴西队赛前夺冠概率一度被评估在25%至32%之间，但最终却在半决赛中以1:7惨败给德国队；2018年世界杯，德国队和巴西队同样被视为主要夺冠热门，但分别在小组赛和四分之一决赛阶段出局；2022年世界杯，虽然巴西队备受看好，但最终捧杯的却是阿根廷队。

回顾近几届世界杯，只有2010年的西班牙队真正兑现了市场预期——该队赛前夺冠概率约为18%至22%，最终成功登顶。

2026世界杯正在经历“重新评级”

随着小组赛赛程推进过半，市场对各支球队的赛前估值已开始重新修正，主要热门球队的夺冠概率也出现明显变化：

西班牙：由15.8%降至13.8%；

法国：由14.7%升至16.5%，升至头号热门；

阿根廷：由7.5%提高至11%；

巴西：由8.7%降至6.4%；

克罗地亚：由1.2%下滑至0.6%。

阿布德卡里莫夫认为，无论是在世界杯赛场还是资本市场，最终的赢家往往并非盲目追逐热门的一方，而是能够准确识别“被高估”与“被低估”之间差异的人。只有看清市场预期与真实价值之间的偏离，才能在充满不确定性的环境中作出更为理性的判断。