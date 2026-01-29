制药企业加强药品追溯体系建设 全力保障患者用药安全

Polpharma Santo公司总经理亚当·阿列克谢尤克指出，药品赋码（数字化打标）以及打击假药，是确保患者安全和制药市场透明度的核心环节。

他认为，通过推行药品序列化管理系统，企业与政府均能实现对药品真实性的高效监控。

阿列克谢尤克在由总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开的外国投资者委员会中期会议期间强调，赋码与序列化管理对患者安全至关重要。他表示，这不仅让企业能够保护自身的知识产权，更让国家能够实现全面监管，确保假冒伪劣产品无法触达患者。他指出，在医药领域，假药问题是一个极其严峻的挑战。

Polpharma Santo是首批针对供应哈萨克斯坦市场的所有产品实行全面序列化管理的制药企业之一。尽管目前该系统已投入运行，但公司认为仍需进一步完善和发展。

阿列克谢尤克还特别提到，应重视消费者参与药品验真的重要性。他建议，广大公民在药店购买药品时，应养成扫描每盒包装上的二维码以核实产品真实性的习惯。同时，他还强调了进一步完善国家违规检测及快速反应机制的重要性。

【编译：阿遥】