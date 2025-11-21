农业现代化提速：哈萨克斯坦农机更新率突破6.5%

据哈萨克斯坦农业部消息，政府正在通过多项政策支持农业企业更新机械设备并引入现代化技术，以增强农业部门的竞争力。

主要工具之一是投资补贴机制：根据优先领域不同，国家将补贴农机采购价的15%至30%。此外，政府还通过贴息政策将贷款和租赁利率补贴至：

优先设备：年利率6%；

其他设备：年利率最高15%。

同时，年利率5%、最长期限7年的优惠租赁计划仍在实施。2025年，该计划预算达2500亿坚戈。受这些政策推动，全国农机设备更新率已提升至6.5%。

据哈萨克斯坦农业金融公司（KazAgroFinance/KAF）数据显示，2024年哈萨克斯坦农户购买了价值2285亿坚戈的10,500台农机设备，比2023年增长37%。其中拖拉机采购量达4729台（+66%）；联合收割机采购量为924台（+80%）。

截至2025年11月1日，农户通过租赁方式新增设备10,100台，总额约2550亿坚戈，较去年同期增长10%。

综合统计，2025年全国农业企业共购买了25,000台农业机械，显示出农机需求的稳步增长和国家支持政策的有效性。

政府激励措施对国内农业机械制造业产生了乘数效应。目前，哈萨克斯坦已有10家生产自走式农机设备的工厂，能够生产拖拉机、联合收割机、喷雾机等多种设备。

哈萨克斯坦还成为国际知名品牌——John Deere与CLAAS的装配基地。得益于此，国内制造商如今已能满足国内拖拉机与收割机市场90%的需求，显著提升了农业机械行业的技术自主性，并为国家的粮食安全和区域经济发展提供了坚实支撑。

【编译：达娜】