亚美尼亚企业称赞哈小麦质量，高于合同标准

据悉，这批出口量为1000吨的小麦已按哈萨克斯坦粮食合同公司（哈粮集团）与亚美尼亚巴格拉米扬有限责任公司今年10月签署的合同顺利完成交付。

为确保首次向亚美尼亚市场供应粮食任务圆满完成，哈粮集团提供了多种品质的小麦，其中包括蛋白质含量达 27-28% 的高蛋白小麦，但采购方最终选择了四级小麦。

根据合同，哈粮集团通过一条新的铁路路线向达拉里克站发运了15节车皮的粮食。

这条新线路成功测试了一条途经俄罗斯、阿塞拜疆和格鲁吉亚、从哈萨克斯坦通往亚美尼亚的过境物流通道。

巴格拉米扬有限责任公司负责人阿尔塔克·沙特沃良表示，哈萨克斯坦小麦不仅符合合同要求，其高质量也“令人惊喜”。

—我们最初采购这批粮食是用于饲料，但实验室测试结果显示，这批四级哈萨克斯坦小麦的质量很高。其容重、蛋白质含量、沉降值等各项指标都显著高于合同标准，同时也适用于面粉生产。我们对此次交付非常满意，并考虑未来定期采购哈萨克斯坦的硬粒和软粒小麦。-他说。

哈粮集团表示，可根据客户需求提供不同品质的粮食，包括三级和四级的硬粒及软粒小麦，以及其他等级的粮食。

