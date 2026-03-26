哈萨克斯坦批准设立阿布扎比商业银行子银行

官方消息称，该决定符合哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于提升银行业竞争力的指示，也是监管机构推动银行业法规放宽、吸引可靠外国金融机构进入哈市场、构建开放透明竞争环境改革的重要成果。

据介绍，阿布扎比商业银行是阿联酋主要银行之一，其主要股东为阿布扎比政府全资控股的投资公司Mubadala Investment Company，这为银行提供了强有力的制度支持和较高的信用保障。

该行拥有较高的国际信用评级（Fitch评级为A+/F1/Stable）。截至2025年12月31日，银行总资产超过2100亿美元，资本规模超过240亿美元，全年净利润超过30亿美元，体现出良好的财务稳健性以及对其子银行提供长期支持的能力。

根据规划，新设子银行将由阿布扎比商业银行全资持有。母行将依据哈萨克斯坦法律要求，负责注资、战略管理以及提供必要的财务和运营支持。

新银行计划提供全方位银行服务，并通过“伊斯兰金融窗口”机制发展伊斯兰金融业务，以拓展产品结构并提升替代性金融工具的市场可及性。按照《哈萨克斯坦银行及银行业务法》相关规定，在完成内部基础设施建设及各项筹备工作后，预计将申请并获得综合性银行牌照。

此外，监管机构根据提交的申请材料，于2026年3月20日通过多项决议，正式批准设立“阿布扎比商业银行（哈萨克斯坦）”股份公司子银行，并同意其取得银行控股公司地位及设立子公司的相关许可。

分析认为，新银行的设立将有助于增强哈萨克斯坦银行业竞争，拓展面向企业和居民的金融服务范围，并进一步吸引国际资本进入本国金融市场。

【编译：达娜】