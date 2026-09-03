制造业首次超过采矿业 哈萨克斯坦工业结构加速重塑

（哈萨克国际通讯社讯）今年以来，哈萨克斯坦制造业继续保持较快增长，在工业生产中的占比升至46.7%，首次持续超过采矿业。机械制造、冶金、化工、轻工业等多个领域同步增长，一批大型工业项目相继投产，显示出哈萨克斯坦工业结构正加快由资源开采向深加工和高附加值制造转型。

这一变化也是哈萨克斯坦推进经济多元化和工业转型的阶段性成果。根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：现实问题及其通过全面数字化转型的解决方案》的国情咨文中提出的发展方向，哈萨克斯坦正加快向原材料深加工模式转型，并将制造业和高技术产业作为重点发展领域。

通过扩大原材料深加工和高附加值产品生产，哈萨克斯坦正在逐步降低经济对原材料出口的依赖。吸引工业投资、发展产业集群、通过长期采购合同形成稳定市场需求，以及建立国产商品生产商数字化支持机制，成为推动这一转型的重要抓手。

制造业占比升至46.7%

2026年，制造业在哈萨克斯坦工业体系中的地位进一步提升。

今年1月至7月，全国制造业产值达到18.8万亿坚戈，同比增长9%。制造业在工业总产值中的占比升至46.7%，首次持续超过采矿业的45.8%。

主要工业地区也保持增长态势。其中，阿克托别州制造业增长10.7%，卡拉干达州增长10.6%。

制造业与采矿业占比的变化，反映出哈萨克斯坦工业结构正在发生调整。随着国内加工能力不断增强，更多原材料开始在境内进入深加工环节，而非直接以初级产品形式出口。

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机械制造成为工业增长重要动力

机械制造业是当前哈萨克斯坦制造业增长较快的领域之一。今年前7个月，该行业产值达到3.2万亿坚戈，同比增长22%。

汽车制造表现尤为突出。同期，全国生产汽车超过9.6万辆，其中乘用车产量增长37.2%，客车增长27.6%，专用车辆增长45.1%，小部件组装生产占比达到28.3%。

随着新项目落地，哈萨克斯坦汽车产业也开始由整车组装向更加完整的产业链延伸。

位于库斯塔奈的KIA Qazaqstan全周期汽车制造厂以及位于阿拉木图、设计年产能9万辆的Astana Motors Manufacturing多品牌汽车制造厂投入运营，为汽车产业规模进一步扩大提供了新的生产能力。围绕整车制造企业，轮胎、蓄电池、汽车座椅和多媒体系统等配套产品生产也在逐步发展。

农机制造的本地供应能力同样不断增强。目前，哈萨克斯坦国内10家企业生产的拖拉机和联合收割机已能够满足全国90%的市场需求。

铁路机械制造业产值达到3450亿坚戈。其中，客运车厢产量增长10.7%，电力机车产量增长23.8%，并实现罐式货车生产。阿斯塔纳“机车制造厂”的哈萨克斯坦本地化率达到75%。

冶金、化工等基础制造领域同步扩张

作为哈萨克斯坦传统工业的重要组成部分，冶金业正在通过扩大深加工能力和建设新产能进一步延伸产业链。

今年以来，冶金行业产值达到8.1万亿坚戈。其中，钢产量增长4.1%，生铁增长5.8%，无缝钢管增长30.4%，建筑钢筋增长10.5%。

与此同时，一批大型冶金项目正在推进。Qarmet钢铁公司正在实施总投资35亿美元的现代化改造计划。阿拜州和巴尔喀什市分别建设年产能30万吨阴极铜的新型铜冶炼厂，Mineral Product International铁合金厂也在建设之中。

化学工业同样保持较快增长，产值增至1万亿坚戈，同比增长26.9%。其中，氮肥和烧碱产量均增长5.8%，次氯酸盐产量增至原来的3.3倍。

建材和轻工业的生产规模也进一步扩大。在实施相关进口限制措施后，国产水泥产量增长15.6%，石制品增长11%，玻璃增长10%，石膏板增长6.5%。

轻工业产值达到1255亿坚戈，同比增长80.1%。其中，纺织品产量增至原来的2.2倍，服装增长27.5%，皮革制品增长20.3%。

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长期采购合同增强国产企业订单保障

在扩大工业产能的同时，哈萨克斯坦正在通过长期采购合同等机制，为国产商品生产企业建立更加稳定的市场需求。

托卡耶夫总统曾在题为《公正哈萨克斯坦的经济方针》的国情咨文中提出，提高国产商品在受监管采购中的参与度，将与哈萨克斯坦生产商签订长期采购合同的机制提升至新水平，并将此类合同占比提高至每年10%，规模约为2万亿坚戈。

根据总统指示，长期采购合同机制已成为推进国家工业化的重要工具之一。通过提前承诺采购尚未投产、但已纳入生产计划的产品，企业可以在建设生产线和扩大产能之前获得未来订单保障。

2026年上半年，矿产资源使用企业和准国有部门签署的长期合同及长期采购合同总额达到4660亿坚戈。

其中，通过“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金体系向国产商品生产商实施的采购规模增长一倍以上，超过2.1万亿坚戈。今年1月至6月签署的相关合同总额达到5940亿坚戈，同比增长46%。

与矿产资源使用企业之间的产业合作也在继续扩大。目前已签署177份长期采购合同，总额达804亿坚戈，同时形成总额1570亿坚戈的未来保障性订单储备。

原材料进一步向国内加工企业倾斜

除了市场需求，原材料供应也是扩大国内制造能力的重要环节。

目前，哈萨克斯坦已启用国产商品生产商名录，并通过数字化方式核验企业实际生产能力。截至目前，已有6946家实际运营企业的生产商身份得到确认，1100多家虚假供应商被移出名录。

与此同时，国内加工企业获取原材料的渠道进一步扩大。目前企业可以采购铜、铝、铅、锌和轧材等25种国产原材料，其采购价格最高可比国际交易所价格低5%，相较出口价格的优惠幅度最高可达50%。

随着原材料更多流向国内加工环节，相关产品国内消费量明显增加。其中，原铝消费量增长35%，达到7.77万吨；锌消费量增长45%，达到2600吨；阴极铜消费量增长10%，达到2.04万吨。

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200个工业项目加快形成新增产能

制造业增长的另一重要支撑来自持续扩大的工业投资。

2026年，哈萨克斯坦计划实施200个工业项目，总投资规模达1.7万亿坚戈。目前已有84个生产项目投入运营，总投资3374亿坚戈，创造约6000个就业岗位。

待这些项目全面达到设计产能后，预计每年可生产价值1.5万亿坚戈的产品，其中约三分之一将用于出口。

经济特区也成为承接工业投资的重要平台。目前，全国18个经济特区共实施577个项目，累计吸引投资11.1万亿坚戈，创造超过3.9万个就业岗位。

数据显示，经济特区入驻企业贡献的税收已达到8654亿坚戈，而国家用于相关基础设施建设的投入为5074亿坚戈。

从制造业占比超过采矿业，到机械制造、冶金、化工等行业产能扩大，再到长期采购、原材料供应和工业投资等环节逐步形成配套机制，哈萨克斯坦工业发展正在从单纯扩大生产规模，进一步向延长产业链和提高加工深度转变。

随着更多工业项目投产，国内原材料供应、生产制造和市场需求之间的联系也在进一步加强，为扩大高附加值产品生产和提升制造业在经济中的比重提供支撑。