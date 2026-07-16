希腊企业有意在哈萨克斯坦投资生产奶酪及乳制品

萨帕若夫表示，哈萨克斯坦高度重视与希腊发展农业产业领域双边合作。

数据显示，2025年，哈萨克斯坦与希腊农产品贸易额较上年增长12%。

- 农业部希望进一步深化两国经贸合作，推动联合投资项目落地。近年来两国农产品贸易持续增长，为进一步拓展合作奠定了良好基础。 - 萨帕若夫表示。

双方围绕哈萨克斯坦乳业发展潜力、原料供应能力、面向投资者的国家支持政策，以及在哈萨克斯坦建立高附加值乳制品生产基地等议题进行了讨论。

Photo credit: The Kazakh Ministry of Agriculture

此次会谈的重点是探讨在哈萨克斯坦实施奶酪及乳制品本地化生产投资项目的前景。

Desserta Hellas公司代表表示，有意在哈萨克斯坦建设生产基地，并与哈方合作伙伴建立长期合作关系。

萨帕若夫介绍，目前哈萨克斯坦共有64家奶酪生产企业和182家乳制品加工企业，年乳品加工能力约270万吨。

他说，国家为农产品加工项目提供综合支持，包括补贴深加工产品所需原料采购成本、补偿最高25%的投资成本、补贴贷款利率，以及提供年利率5%的优惠流动资金贷款等政策。

会谈结束时，萨帕若夫表示，农业部愿为该项目实施提供必要支持。

双方认为，Desserta Hellas公司的投资计划将进一步深化哈希两国投资合作，并为哈萨克斯坦乳制品加工业发展注入新动力。