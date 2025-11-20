东哈州农业数字化与出口深加工双双突破

他强调，农业是地区战略性支柱产业，国家元首对此高度重视。为扩大对外合作，该州已与中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦建立稳定伙伴关系，其中与中方大型贸易公司签署了价值5000万美元的油料作物供货合同。

畜牧业方面，今年新建的专项认证实验室获得国际认可，检测结果被全球112个国家接受，为本地畜产品进入中国市场扫清了技术壁垒。

最受关注的突破是蜂蜜出口：东哈萨克斯坦州一家企业成为全哈首家进入欧盟委员会名录的生产商，正式获得向欧盟27国供应“东方蜂蜜”的资质。

渔业领域同样表现突出，今年商品鱼产量预计达到2500吨，较去年增长2.5倍。为恢复黑额尔齐斯河西伯利亚鲟鱼种群，已向河流投放超过6.1万尾鱼苗。

州长还指出，中小企业仍是吸纳就业的主力军，目前为15.2万居民提供岗位。今年通过国家支持项目向创业者发放资金920亿坚格。

【编译：木合塔尔·木拉提】