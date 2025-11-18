越南企业拟在哈推出电动出租车服务并设立独联体区域总部

会谈中，双方重点就电动汽车、充电基础设施以及可持续出行领域在哈萨克斯坦的合作项目进行了深入探讨，并就GSM公司在阿拉木图设立独联体区域协调中心事宜达成初步意向，该中心将成为VinGroup在整个独联体地区业务的核心枢纽。

GSM公司旗下Xanh SM品牌是目前东南亚最大的纯电动出行平台，服务客户超过1200万，运营近10万辆电动汽车，在越南国内占据约40%的出租车市场份额，并正积极向周边国家扩张。

根据规划，VinGroup拟在哈萨克斯坦以VinFast纯电动车型为基础推出网约车及出租车服务，同步建设充电站网络，并探讨本地化生产、服务中心建设等深层次合作。同时，集团还表达了在教育、医疗、房地产开发以及智慧城市基础设施建设等领域参与哈萨克斯坦项目的强烈意愿。

马迪亚尔·苏尔坦别克表示，VinGroup的绿色出行倡议与哈萨克斯坦“绿色经济”和生态交通基础设施发展战略高度契合，“KAZAKH INVEST”愿为项目落地提供全流程、一站式支持。

他强调：“发展电动汽车及配套充电设施是我国经济绿色转型的重点方向之一。我们高度赞赏VinGroup在技术本地化方面的积极态度，愿与越方共同加快项目推进步伐。”

双方在会谈结束时一致同意继续联合制定具体实施方案，明确在电动出行、数字化技术及可持续发展领域的优先合作方向。

【编译：木合塔尔·木拉提】