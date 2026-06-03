哈萨克斯坦-塞浦路斯商业论坛在阿斯塔纳举行

哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫和塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯出席论坛。

在论坛上，两国商界的 70 多位代表讨论了经济各领域的合作，包括贸易、物流、农业综合企业、信息技术和人工智能。

Фото: Үкімет

哈萨克斯坦总理在论坛上发言时表示，在会谈期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯明确了发展双边贸易的潜力，并表示愿意达成互利协议。同时，对话平台也将促进企业团体之间的直接合作。

- 在托卡耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦正在实施旨在实现经济多元化、鼓励创新和推进知识型发展模式的重大政治改革。哈萨克斯坦人民已批准新宪法，该宪法为建设一个强大、先进和具有竞争力的国家奠定了基础。宪法将投资政策和吸引资本作为确保经济可持续增长和技术现代化的基石。-他说。

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尼科斯·赫里斯托祖利季斯在讲话中指出，塞浦路斯可以成为哈萨克斯坦公司进入欧洲市场的有效入口，以及区域运营和结构性投资的可靠合作伙伴。

- 塞浦路斯视哈萨克斯坦为中亚地区具有重要战略意义的伙伴。哈萨克斯坦是区域和国际重要国家，在加强欧亚联系、构建贯穿欧亚大陆的新型贸易和投资走廊方面发挥着重要作用。在全球供应链和运输路线发生根本性重组的背景下，跨里海国际运输路线的战略重要性日益凸显，而哈萨克斯坦正成为连接亚欧大陆这一新架构的关键组成部分。尽管面临当前挑战，塞浦路斯经济依然保持稳定可持续的增长。携手合作，我们能够将这一潜力转化为切实成果，创造新的机遇，建立牢固的经济联系，从而为两国人民和经济实现长期繁荣。-他说。

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论坛主持人、Freedom控股公司董事长提穆尔·图尔洛夫指出，塞浦路斯是哈萨克斯坦企业获得金融和投资服务的重要合作伙伴之一，并支持着众多投资项目。他认为，加强两国商界之间的商业联系将为实施新举措和吸引投资创造更多机遇。

论坛参与者了解了哈萨克斯坦的投资机遇和商业生态系统。哈萨克斯坦总理呼吁两国企业积极开展合作，尤其是在双方共同感兴趣的新兴领域。

最后，双方提出了扩大经贸联系，启动旨在加强贸易和经济伙伴关系的互利新项目的共同意愿。别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦政府也愿提供一切必要支持。

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