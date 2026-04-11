哈俄农业领域战略协作不断加深 2025年贸易额达44亿美元

奥克萨娜·卢特已连续第二年来哈开展磋商，体现出两国间的高度互信，以及进一步加强部门间协作的共同意愿。

会谈中，萨帕若夫强调了哈俄战略伙伴关系的重要性，并指出农业领域在双边合作中的关键作用。过去五年，两国农工综合体产品贸易持续增长，贸易额由2021年的29亿美元增至2025年底的44亿美元。今年1月，贸易规模继续实现6.6%的增长。

—哈萨克斯坦农产品出口保持良好增长势头。去年出口额增长15.7%，今年1月增幅达到17.8%。这充分表明双方合作机制运行高效。尤其是在双方协同努力、分阶段取消相关贸易限制措施后，合作成效更加显著，-萨帕若夫表示。

他还补充说，目前哈俄互动行动计划正稳步推进。双方已在技术开发和对外贸易领域签署多项文件。在电子植物检疫证书交换方面，相关信息系统已实现全面对接，并与俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局“Mercury”系统建立了稳定协作机制。

卢特对去年以来以及今年前两个月贸易额持续增长的趋势表示肯定。

—在此基础上，我们需要进一步探讨扩大双边贸易的具体路径，包括增加哈萨克斯坦产品对俄市场的出口，这需要更加细致的落实。我建议双方围绕更广泛的合作议题开展讨论，包括动物防疫形势、畜牧业及饲料产品的供应与过境限制、兽医监管、疫苗供应以及赛加羚羊种群监测等问题，-卢特表示。

【编译：阿遥】