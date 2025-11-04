哈萨克斯坦农业产量创纪录：种植结构优化、信贷机制创新、粮食出口与深加工全面推进

粮食和农作物创纪录增产

萨帕若夫指出，今年不仅是粮食作物丰收之年，也是豆类、油料等高附加值作物的高产年份。全国已完成谷物收割，从1600万公顷土地上共收获2700万吨粮食，平均单产达每公顷17公担，高于去年的16.2公担。

其中，小麦收获面积为1220万公顷，产量达2030万吨，比上年增加50万吨。尽管在种植结构多元化背景下，小麦种植面积减少了约90万公顷，但得益于先进农业技术的推广，产量不减反增。

此外，全国共收获400万吨大麦、100万吨豆类作物（首次突破百万吨）、以及430万吨油料作物（创历史最高纪录，收割仍在继续）。与此同时，收获290万吨马铃薯、380万吨蔬菜、260万吨瓜类作物。

棉花收割工作也已完成，平均单产达每公顷30公担，共收获42.8万吨籽棉，同比增长42%。部分农场采用滴灌等现代节水技术后，单产高达每公顷50公担。

- “今年的成绩充分证明，哈萨克斯坦农业生产保持稳定增长趋势，结构调整和科技应用成效显著。” - 萨帕若夫表示。

加强种植结构多元化监督

萨帕若夫在汇报中表示，2026年春季播种准备工作已全面启动，多元化种植政策将继续实施，重点支持高收益、出口导向型作物种植，同时缩减高耗水作物面积。

“从明年起，将强化对多元化种植指标的执行监督。各地区应提前与农户开展沟通说明，科学规划来年播种结构。”

此外，他强调种子质量管理是下一阶段的重要任务。全国对种子需求约230万吨，目前已储备96%。农业部要求各地尽快开展种子质量检测，确保春播顺利进行。

推行信贷机制与技术升级

萨帕若夫还介绍，哈萨克斯坦将继续推行春耕提前融资机制，并计划引入新的农业信贷额度制度。农户可在同一抵押物下循环获得贷款，从而提高融资便利度。

截至目前，全国在2025年生长季投入180万吨矿物肥料，占科学需求量的56%；优质种子使用比例从9.5%提升至11.5%。

通过总额达2500亿坚戈的优惠租赁计划，农业机械更新率提升至6.5%，农业设备老化率已从80%降至70%。

粮食出口与深加工并重

根据农业部数据，本季粮食总产量不仅可完全满足国内需求，还保持强劲的出口潜力。上一农业年度，哈萨克斯坦出口粮食1340万吨，同比增长47%，得益于政府实施的运输补贴政策。

该补贴计划已延长至2026年9月1日。今年哈萨克斯坦粮食首次进入比利时、葡萄牙、波兰、挪威、英国、越南、阿联酋及北非等新市场，同时伊朗、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚方向的出口得到恢复。

目前，新收成中已有220万吨粮食出口，比去年同期增加21%。

此外，按照总统指示，正在实施5个粮食深加工投资项目，项目完成后将每年额外消化约250万吨粮食，进一步推动农业产品附加值提升。

粮仓收储能力与粮质提升

萨帕若夫还表示，全国粮食储存总能力达3070万吨，其中经许可的粮食收储企业容量为1330万吨，农场自有仓储能力为1740万吨。

截至目前，来自新收成的770万吨粮食已运抵粮仓，比去年同期的340万吨翻了一番。

储存的软质小麦中，53%属于高品质品种，35%为四级麦，其余12%为低等级或非等级粮食。

- “农业部将继续贯彻总统关于保障粮食安全、促进深加工和提高产品附加值的指示，全力支持农民发展现代化、高效益的农业生产模式，使哈萨克斯坦农业在产量、出口和加工领域实现全面提升。” - 农业部长表示。

【编译：达娜】