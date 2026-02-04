哈萨克斯坦农业合作社数量五年增长1.5倍 政策支持持续加码

自2023年起，旨在提高农村居民收入的“Auyl Amanaty”规划正式落地实施。该规划为农村地区及小城镇居民提供年利率仅为2.5%的优惠贷款和租赁融资，期限最长可达5年，畜牧业项目可延长至7年。同时，面向农业合作社的融资规模也显著扩大。

在系统性国家支持的推动下，哈萨克斯坦农业合作社数量已由2019年的2840个增至2024年的4465个，增幅约为1.5倍。

为进一步巩固既有成果，政府已批准《2029年前促进农业合作发展行动计划》。该文件明确提出，将推广先进经验，加强合作社培训和农业技术支持，并面向农场主和农民开展有针对性的政策解读工作。

从长远看，政府正逐步引入涵盖养殖和生产方向合作社的补贴及优惠融资机制。自2025年9月起，哈萨克斯坦农业信用公司启动了一项不区分所有制形式的优惠贷款计划，旨在为育肥场提供补充流动资金支持，贷款年利率为5%，期限最长为12个月。

在畜牧业综合发展计划框架内，政府还计划引入贷款担保机制，并将贷款期限延长至15个月，以进一步提升融资可及性。此外，政府也在研究简化获取注册编号的兽医卫生要求，此举有望吸引更多从业者参与国家扶持项目。

农业部表示，将继续致力于为农业合作社的可持续发展营造良好环境，不断提高农村居民收入水平。

【编译：阿遥】