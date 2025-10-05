突厥世界深化电影产业合作：TÜRKSOY框架下签署多项备忘录

这些协议是突厥文化与艺术发展国际组织（TÜRKSOY）框架下推动协作的重要组成部分，旨在通过展现共同价值观与历史遗产的电影艺术，巩固突厥国家的文化纽带。

根据与阿塞拜疆共和国电影署签署的备忘录，双方计划联合制作剧情片、纪录片及动画片，举办大师班和研讨会，并推动翻译与配音领域的合作，重点关注民族友谊、相互协作及文化联系的主题。

与吉尔吉斯斯坦共和国文化、信息、体育和青年政策部下属电影司达成的协议，旨在支持深化文化联系的项目。双方承诺为联合电影制作创造有利条件，并推动经验、技术及专业人才的交流。

土库曼斯坦国家委员会下属“奥古兹汗”土库曼电影协会签署的备忘录，为联合电影制作及创意交流开辟了道路。协议特别强调加强阿克套与阿什哈巴德的文化联系，推广突厥民族的音乐遗产。

与土耳其共和国文化和旅游部下属电影总局签署的协议，聚焦于通过联合电影项目深化文化联系及增进相互理解。

这些合作涵盖支持合拍片、促进创意经验交流、加强人文联系及推动电影旅游发展。

与乌兹别克斯坦共和国文化部下属电影署的协议，致力于增进民族间联系及推动文化遗产保护项目。合作尤其重视突厥斯坦、撒马尔罕及铁木尔时代相关主题。此外，计划联合制作一部名为《如帕米尔山般高远》的剧情-纪实影片，以哈萨克斯坦伟大作家穆赫塔尔·奥伊佐夫与乌兹别克斯坦小说奠基人阿布杜拉·卡迪里之间的精神纽带为主题，展现两国深厚的友谊与兄弟情谊。

此前，哈萨克斯坦国家电影中心已在戛纳电影节期间与法国及格鲁吉亚的国家电影机构签署了合作备忘录。目前正与泰国联合制作纪录片《海豹的童话》。此外，与法国、荷兰、立陶宛及瑞典合拍的剧情片《起跑线上见胜负》已在瑞士洛迦诺及韩国釜山国际电影节上映。

【编译：木合塔尔·木拉提】