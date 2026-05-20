托卡耶夫向肯尼亚总统威廉·鲁托授予一级“友谊”勋章
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日向到访的肯尼亚总统威廉·鲁托授予一级“友谊”（Достық）勋章。
托卡耶夫表示，当天举行的高层会谈为进一步深化哈萨克斯坦与肯尼亚关系、推动双边合作迈向新阶段奠定了坚实基础。
- 您为推动两国关系发展所作出的努力具有重要意义。在哈萨克斯坦，您被视为值得信赖的朋友和具有国际影响力的杰出政治家。您推动的经济增长、国家现代化以及提升人民福祉等大规模改革，令人深感敬佩。 - 托卡耶夫说道。
他同时指出，威廉·鲁托始终致力于推动建设性对话，为维护非洲团结以及加强与国际社会合作发挥了积极作用。
- 鉴于您为加强哈萨克斯坦与肯尼亚合作作出的重要贡献，我十分荣幸向您授予一级“友谊”勋章。这项崇高荣誉体现了哈萨克斯坦对您的诚挚敬意和感谢，也彰显了双方继续发展建立在信任与相互尊重基础上的关系的坚定意愿。 - 托卡耶夫表示。
威廉·鲁托则对获得这一高级别荣誉表示感谢。
- 我怀着崇高敬意接受这一象征团结、相互尊重与友谊的勋章。肯尼亚人民与哈萨克斯坦人民一样，都致力于追求和谐与繁荣。我相信，此次事件将成为进一步巩固两国伙伴关系与友谊的新里程碑。 - 鲁托说道。
【编译：达娜】