托卡耶夫向肯尼亚总统威廉·鲁托授予一级“友谊”勋章

- 鉴于您为加强哈萨克斯坦与肯尼亚合作作出的重要贡献，我十分荣幸向您授予一级“友谊”勋章。这项崇高荣誉体现了哈萨克斯坦对您的诚挚敬意和感谢，也彰显了双方继续发展建立在信任与相互尊重基础上的关系的坚定意愿。 - 托卡耶夫表示。