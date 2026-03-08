以色列袭击伊朗石油储存设施

以色列国防军称，以军于7日晚间袭击了德黑兰的燃料设施，这些设施负责“向包括伊朗军事单位在内的各类用户配送燃料”。

以军在声明中表示：“这是一次重大打击，标志着进一步对伊朗政权军事基础设施。”

路透社的视频画面显示，德黑兰沙赫兰炼油厂升起浓烟与火焰。

一名四十多岁的德黑兰男子对《华尔街日报》表示，当日晚间，突然一阵强烈的冲击波猛烈震动了他家公寓的窗户。他走到窗边，看到巨大的火柱直冲天空，浓烟滚滚。他表示，可以看到德黑兰南部一处油库发生爆炸，还能看到梅赫拉巴德机场燃起大火。

以军在声明中称：“以色列空军夜间对德黑兰全境以及位于梅赫拉巴德机场的军事基础设施进行了大规模空袭，伊朗伊斯兰革命卫队‘圣城旅’的16架飞机被精准击毁。”

周四，以色列国防军参谋长扎米尔曾表示，以方已进入行动下一阶段，但未透露具体内容。他在视频声明中称：“在这一阶段，我们将进一步瓦解伊朗政权及其军事能力。我们还有更多后续行动，我不打算透露。”