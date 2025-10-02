托卡耶夫授予匈牙利总统一级“友谊”勋章

托卡耶夫表示，我们非常荣幸地欢迎舒尤克·道马什访问哈萨克斯坦。哈萨克斯坦人民认为匈牙利总统是一位杰出的政治家、明智的领导人和有影响力的人物。

- 您的英明政策为匈牙利的社会经济发展和巩固其在国际舞台上的权威做出了宝贵贡献。我们永远不会忘记，匈牙利是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一。而我们作为一个主权国家，在布达佩斯设立了我们在欧洲的第一个大使馆，这一事实具有特殊的象征意义。-哈萨克斯坦总统说。

国家元首指出，两国有着深厚的共同历史、相似的文化价值观和深厚的友谊。

- 哈萨克人民始终珍视，并珍惜与匈牙利建立的特殊关系。如今，双边多领域合作已达到前所未有的水平，成为世代传承的战略伙伴关系的生动典范。我们最近与您进行的实质性会谈证实，两国合作正在快速发展。两国有意拓展政治、经济、文化和人文领域合作。我相信，我们达成的重要协议将为哈匈合作迈上新台阶奠定基础。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统对舒尤克·道马什为加强哈萨克斯坦与匈牙利伙伴关系所做出的重大贡献，以及他本人的支持表示高度赞赏。

- 鉴于您的功绩以及您在加强两国关系方面发挥的特殊作用，我决定授予您一级“友谊”勋章。这是哈萨克斯坦人民对您的真诚敬意和无私爱戴。我也相信，这一崇高奖项将成为我们两国人民永恒兄弟情谊的又一象征。-托卡耶夫说。

匈牙利总统也感谢托卡耶夫总统授予他的这一荣誉。他同时还表示，他始终支持哈匈友好，并将竭尽全力成为中亚与欧洲之间的桥梁。

【编译：小穆】