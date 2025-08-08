以色列批准占领加沙 各方反应强烈

以色列称将控制整个加沙

据美媒AXIOS报道，以色列总理办公室在一份声明中表示：“安全内阁批准了总理打击哈马斯的提议。以色列国防军将准备控制加沙城，同时向战区以外的平民提供人道主义援助。”

“我们打算控制整个加沙。我们不想保留加沙，我们想要一个安全边界。我们希望将加沙移交给能够妥善管理加沙的阿拉伯人。”内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时表示。

一位不愿透露姓名的以色列官员的话说，此次行动将涉及“在10月7日之前将所有巴勒斯坦平民从加沙城强制迁移到中央难民营和其他地区”。

据以色列媒体报道，要全面占领加沙，以色列需要派遣数万名士兵。

以色列的盟友也表示谴责

据英国广播公司(BBC)报道，英国首相斯塔默在8日的一份声明中带头批评以色列，称以色列批准该计划是“错误的”，并敦促以色列重新考虑新的攻势。

“这一行动无助于结束冲突，也无助于人质获释，只会带来更多流血事件。”斯塔默说。

德国总理默茨表示，德国将暂停向以色列出口可能用于加沙地带的武器，以回应以色列占领加沙城的计划。

默茨称，“越来越难以理解”以色列的军事计划如何有助于实现合法目标，并补充道：“在这种情况下，德国政府将不会授权出口任何可能在加沙地带使用的军事装备，直至另行通知。”

澳大利亚、芬兰和土耳其等国也谴责以色列占领整个加沙的计划。

剩余被扣押人员的家属对占领加沙表示反对，他们称，20名幸存被扣押人员的生命将面临危险。

据卡塔尔半岛电视台报道，以色列反对派领导人亚伊尔·拉皮德表示，占领加沙城的决定是一场“灾难，并将导致更多的灾难”。

目前不清楚加沙城还有多少人居住。在本轮巴以冲突爆发之前，加沙城是该地区最大的人口中心。自2023年10月以来，战争已造成超过61000名巴勒斯坦人死亡。