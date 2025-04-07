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    09:15, 07 四月 2025 | GMT +5

    乌兹别克斯坦已向哈萨克斯坦输水126亿立方米

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，自2024年10月至2025年4月1日，乌兹别克斯坦已向哈萨克斯坦输送了126亿立方米水资源，比原定计划多出17亿立方米。

    Өзбекстан Қазақстанға 12,6 млрд текше метр су жіберді
    Фото: gov.kz

    该数据由水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫在于乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的“中亚—欧盟”首脑会议框架下召开的气候论坛全体会议第三场会议上公布。

    努尔吉格托夫指出，这批水主要用于灌溉期保障哈萨克斯坦南部农业用水。

    他表示：

    - 水资源外交与国际合作是我们部委的重点方向之一。跨境水资源的分配与管理、经验交流及先进技术的联合引入，在保障整个中亚地区水资源安全方面具有重要意义。

    他同时强调，在应对气候变化、引入水资源管理新机制以及解决水资源短缺问题方面，加强区域合作至关重要。

    据悉，在不久前举行的双边联合工作组第十二次会议上，努尔吉格托夫与乌兹别克斯坦水利部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫达成协议，自2024年10月至2025年10月，乌方将向哈萨克斯坦输送超过160亿立方米水资源。

    此外，北咸海接收了约18亿立方米水，比原定计划多出1.2亿立方米。通过国家间“友谊”水渠进入哈萨克斯坦的水量则达4.9亿立方米。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    环保 外交 中亚 乌兹别克斯坦 水利
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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