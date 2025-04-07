乌兹别克斯坦已向哈萨克斯坦输水126亿立方米

该数据由水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫在于乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的“中亚—欧盟”首脑会议框架下召开的气候论坛全体会议第三场会议上公布。

努尔吉格托夫指出，这批水主要用于灌溉期保障哈萨克斯坦南部农业用水。

他表示：

- 水资源外交与国际合作是我们部委的重点方向之一。跨境水资源的分配与管理、经验交流及先进技术的联合引入，在保障整个中亚地区水资源安全方面具有重要意义。

他同时强调，在应对气候变化、引入水资源管理新机制以及解决水资源短缺问题方面，加强区域合作至关重要。

据悉，在不久前举行的双边联合工作组第十二次会议上，努尔吉格托夫与乌兹别克斯坦水利部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫达成协议，自2024年10月至2025年10月，乌方将向哈萨克斯坦输送超过160亿立方米水资源。

此外，北咸海接收了约18亿立方米水，比原定计划多出1.2亿立方米。通过国家间“友谊”水渠进入哈萨克斯坦的水量则达4.9亿立方米。

【编译：木合塔尔·木拉提】