委内瑞拉强震已致32人死亡 美机构警告或出现大规模伤亡

（哈萨克国际通讯社讯）据路透社报道，委内瑞拉当地时间6月24日接连发生两次强烈地震，造成建筑物倒塌和重大人员伤亡。委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯表示，截至目前，地震已造成至少32人死亡、700人受伤。

据美国地质调查局（USGS）消息，首次地震震级为7.2级，震中位于首都加拉加斯以西约160公里处。不到一分钟后，当地又发生7.5级地震。此后还监测到近20次余震。

罗德里格斯在电视讲话中表示，伤亡统计尚未包括受灾最严重的拉瓜伊拉州。该州毗邻加拉加斯，也是首都国际机场所在地。

“数十栋建筑已经倒塌，目前救援人员正在全力搜寻和营救幸存者。”她说。

委内瑞拉政府已宣布进入紧急状态。受地震影响，迈克蒂亚国际机场暂停运营。

路透社报道称，加拉加斯多处建筑受损，大量居民紧急疏散至街头。一些幸存者形容灾后场景“犹如恐怖电影”。

美国地质调查局的灾害评估模型显示，此次地震造成的死亡人数可能进一步上升，并警告存在大规模人员伤亡风险。

美国总统特朗普表示，此次地震可能造成“灾难性的死亡人数”，并已向委内瑞拉提供援助。美国国务院称，已启动灾害援助工作组，将向灾区派遣搜救队伍并提供医疗和人道主义物资。

目前，委内瑞拉主要石油设施暂未报告严重损毁情况，但部分能源企业仍在评估地震造成的影响。