哈萨克斯坦已储备3680万吨饲料

据地方执行机构提供的数据，已储备干草2000万吨（占计划的101.9%），牧草190万吨（占计划的112.8%），配合饲料340万吨（占计划的62.2%），秸秆200万吨（占计划的99.1%），青贮饲料440万吨（占计划的95.8%）。

干草生产计划执行率最高的地区是北哈州（147%）、东哈州（116.0%）、阿拉木图州（105.6%）、杰特苏州（104.5%）、阿克托别州（103.2%）、克孜勒奥尔达州（103.2%）和乌勒套州（102.3%）。牧草储备方面，北哈州（163%）、江布尔州（114.6%）、阔斯塔奈州（107.7%）、阿拉木图州（107.5%）和巴甫洛达尔州（105.0%）取得了良好成绩。

农业部指出，目前的储备规模能够确保牲畜在整个冬季得到充分饲养，保障计划产量、牲畜繁殖及整体畜群存栏安全。

总体来看，全国饲料供应形势保持稳定。

【编译：小穆】