20:48, 17 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦已储备3680万吨饲料
（哈萨克国家通讯社讯）据农业部新闻消息，为迎接2025-2026年冬季，哈萨克斯坦正在积极开展畜牧业饲料储备工作，目前已储备总量达到3680万吨。
据地方执行机构提供的数据，已储备干草2000万吨（占计划的101.9%），牧草190万吨（占计划的112.8%），配合饲料340万吨（占计划的62.2%），秸秆200万吨（占计划的99.1%），青贮饲料440万吨（占计划的95.8%）。
干草生产计划执行率最高的地区是北哈州（147%）、东哈州（116.0%）、阿拉木图州（105.6%）、杰特苏州（104.5%）、阿克托别州（103.2%）、克孜勒奥尔达州（103.2%）和乌勒套州（102.3%）。牧草储备方面，北哈州（163%）、江布尔州（114.6%）、阔斯塔奈州（107.7%）、阿拉木图州（107.5%）和巴甫洛达尔州（105.0%）取得了良好成绩。
农业部指出，目前的储备规模能够确保牲畜在整个冬季得到充分饲养，保障计划产量、牲畜繁殖及整体畜群存栏安全。
总体来看，全国饲料供应形势保持稳定。
【编译：小穆】