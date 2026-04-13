一季度哈萨克斯坦通信市场突破3790亿坚戈 移动业务暴增2.4倍

据国家统计局数据显示，第一季度，哈萨克斯坦通信服务规模累计达到3791亿坚戈，同比增长3.9%。

其中，向公众提供的服务规模达2244亿坚戈，增幅为3%。

市场增长主要归功于互联网及移动通信业务的拉动。固定互联网服务规模达到1438亿坚戈。

移动通信服务增势尤为显著。其业务量达到1355亿坚戈，实现了2.4倍的增长。这一大幅跳升主要源于2026年起计算统计口径的调整，即移动互联网服务已被正式纳入此类别。

此外，其他电信服务收入为615亿坚戈，数据传输服务收入为152亿坚戈。

与此同时，邮政及快递服务领域呈现下滑趋势。该板块总额为213亿坚戈，仅为去年同期水平的97.8%。其中，面向公众提供的服务额缩减至49亿坚戈。

农村地区方面，通信服务规模达到195亿坚戈，其中向农村居民提供的服务额为136亿坚戈。农村地区的邮政及快递服务总额为4.175亿坚戈。

截至4月1日，哈萨克斯坦登记在册的移动通信用户已达2730万。按人口比例计算，每100人拥有133个移动号码。

移动互联网用户数量增至1780万，其中绝大多数用户使用的是高速互联网。固定互联网订户数量为330万。

与此形成对比的是，固定电话用户数量持续萎缩，降至210万户，仅为去年同期水平的89.1%。

从地区分布来看，通信及邮政服务的业务重心依然集中在阿拉木图市和阿斯塔纳市，两地的业务量稳居全国前列。

【编译：阿遥】