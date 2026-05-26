哈粮集团已签署38万吨粮食销售合同 小麦正运往中国等国

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦粮食合同公司（哈粮集团）表示，目前已签署总价值475亿坚戈的38万吨粮食销售合同。其中，15.7万吨食品级小麦将用于出口，相关供货协议已完成签署。目前，粮食正积极发往中国、阿富汗、塔吉克斯坦和阿塞拜疆等国。

与此同时，公司还签署了22.27万吨国内市场供应合同。其中，已向面粉加工企业发运3.68万吨粮食；禽类及畜牧企业采购2.1万吨；加工企业采购4万吨；农业生产者采购3.34万吨，其余粮食则按照商业条件出售。

上周，通过ETC商品交易所还完成了一笔1万吨三等小麦的大宗交易，买方为库斯塔奈州一家面粉加工企业。

在粮价波动背景下，哈萨克斯坦国家粮食运营机构表示，将优先保障国内市场稳定及粮食安全，以降低价格波动对食品加工及农业企业的影响。

目前，哈萨克斯坦食品级小麦价格根据蛋白含量不同有所区别：蛋白含量23%-24%的小麦价格为每吨10.2万坚戈起，25%-26%为10.5万坚戈起，27%-28%为11.4万坚戈起。

此外，为支持禽类和畜牧养殖企业，四等小麦正以每吨9.5万坚戈的优惠固定价格销售。哈方表示，这将帮助本国农业企业以更优惠条件采购饲料粮。

在考虑到加工企业、进口商及农业企业额外提出的23.5万吨采购需求后，目前国家粮食运营机构库存总量已达87.52万吨，其中包括国家食品小麦及饲料储备。相关库存将有助于保障国内市场需求及国家粮食安全稳定。