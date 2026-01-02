瑞士酒吧火灾已致约40人死亡

据英国广播公司报道，警方在当日举行的新闻发布会上表示，未来几天的首要任务是确认死者身份，以便尽快将其遗体归还给他们的家人。

另据美联社消息，瓦莱州检察官表示，现在还不能确定火灾发生的原因。该检察官称，尚不清楚火灾发生时酒吧内有多少人，并补充说，将对酒吧的可容纳人数上限进行调查。

该检察官还称，目前尚无任何嫌疑人被捕。

瑞士《每日导报》援引瑞士联邦主席帕姆兰1日在新闻发布会上的发言称，许多遇难者都很年轻。他对所有承诺支持瑞士的国家表示感谢。

据意大利广播电视公司报道，意大利驻瑞士大使证实，目前仍有6名意大利公民因瑞士酒吧火灾失联。据报道，另有13名意大利公民在医院接受治疗，其中3人被送至意大利米兰的一家医院，其余伤者在瑞士接受治疗。

此外，法国外交部发言人帕斯卡尔·孔法夫勒1日晚在接受法国新闻广播电台采访时表示，有9名法国公民在火灾中受伤，另有8人失联。孔法夫勒称，不能排除遇难者中有法国公民。

澳大利亚外交贸易部在给美国有线电视新闻网的一份声明中说，有1名澳大利亚公民在火灾中受伤。声明称，正在确认是否还有其他澳大利亚公民受到影响。

欧盟委员会主席冯德莱恩1日在社交媒体表示，正在与瑞士当局联络，通过欧盟民事保护机制向伤者提供医疗援助。

当地时间1日1时30分左右，上述酒吧发生爆炸并引发火灾，事发时，众多游客聚集在酒吧举行新年庆祝活动，造成大量人员伤亡。