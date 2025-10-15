哈马斯再向以色列移交4具被扣押人员遗体

据以色列媒体援引军方消息报道，红十字国际委员会在加沙地带南部的加沙城从哈马斯处接收装殓遗体的棺木，随后移交给以军部队。以色列卫生部说，这些遗体已被送至特拉维夫市一家法医研究所进行身份鉴定。

根据加沙停火第一阶段协议，以色列与哈马斯13日开始人员交换。哈马斯当天分两批释放共20名以方被扣押人员，并移交4具被扣押人员遗体；以色列则释放近2000名巴勒斯坦囚犯和在押人员。以色列军方14日宣布已确认这4具遗体的身份。

此外，加沙地带南部汗尤尼斯市的纳赛尔医院14日说，已接收以方移交的45具巴勒斯坦在押人员遗体。其中一些遗体显示死者生前遭到虐待、双手被绑的痕迹。

当天早些时候，以色列政府以哈马斯未能按时移交所有被扣押人员遗体为由，决定暂停重新开放加沙地带南部的拉法口岸。据以媒报道，拉法口岸将不会按加沙停火第一阶段协议约定于15日重新开放，放行的人道主义援助也将大幅减少。一名联合国官员说，以方通知，将把每天进入加沙地带的援助卡车放行数量减半至300辆。

《以色列时报》援引两名消息人士的话报道，哈马斯告知斡旋方，15日将再移交4具遗体。哈马斯方面先前表示，找齐被扣押人员遗体面临困难，需要时间，缘由是一些遗体被埋在遭以军空袭建筑和地道的废墟下，一些遗体位于以军控制区。