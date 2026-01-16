凯萨尔竞技场已具备欧足联4类体育场标准

据该厅介绍，这座体育场实际上已于去年10月取得相关资质，而欧足联官方证书的颁发仪式计划安排在今年春季举行。

书面回复指出，位于克孜勒奥尔达市的凯萨尔竞技场已于去年10月4日通过承办哈萨克斯坦杯决赛正式投入使用。该场馆目前已获得哈萨克斯坦足球协会许可，并作为4类（最高级别）体育场被纳入欧足联TIME项目计划。欧足联方面计划于今年4月至5月对场馆进行现场考察。根据此前的初步评估结果，该体育场完全符合4类体育场的各项技术标准。

同时，球场草坪已通过国际足联相关测试，并获得最高等级的FIFA QUALITY PRO认证。

相关部门表示，这一系列认证意味着该体育场已全面具备承办大型赛事及各类国际比赛的条件。目前，新体育场的有关信息已同步录入欧足联官方网站。

值得一提的是，该球场铺设了符合国际赛事要求的高标准人工草坪，照明系统也严格按照欧足联规范建设。整座体育场的总建筑面积超过2万平方米。

【编译：阿遥】