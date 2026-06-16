一季度国家公共服务量突破7400万项

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家公务员事务署下设公共委员会成员日前对阿斯塔纳市公共服务中心开展社会监督评估，重点了解国家公共服务提供情况，评估公民获取服务的便利性和效率，并对电子政务服务实施情况进行社会监督。

活动期间，公共委员会成员详细了解了申请受理和证件发放流程、“一站式”服务机制、服务大厅运行情况以及数字化服务的提供实践。

“政府为公民服务”国有公司代表介绍，2026年第一季度，全国共向公民提供7480余万项国家公共服务。其中，通过中央国家机关提供5490余万项，通过地方执行机关提供1990余万项，通过“政府为公民服务”国有公司提供390万项国家公共服务。

目前，通过公共服务中心办理需求量最大的服务包括身份证件办理和更换、机动车注册和注销、驾驶证签发、不动产权利国家登记以及其他具有重要社会意义的服务。

活动参与者指出，社会监督不仅旨在评估国家公共服务质量，也有助于提高公民获取国家公共服务的便利程度。相关工作将持续开展。

监督期间，还向公共服务中心工作人员介绍了新版《国家公务员法》的主要创新内容，重点就坚持以客户为导向的服务理念、避免以形式理由无故拒绝受理申请以及提升国家公共服务质量和效率等问题进行了说明。

国家公务员事务署表示，保障国家公共服务质量和维护公民合法权益始终处于重点监督范围内。为此，相关部门持续研究分析社交媒体和大众媒体上发布的公民意见和诉求。

例如，针对阿克套、阿拉木图和奇姆肯特公共服务中心工作的批评报道及公民投诉，相关部门已开展分析并采取措施整改发现的问题。

根据此次社会监督结果，公共委员会成员向“政府为公民服务”国有公司提出多项建议，包括进一步提升国家公共服务质量、改善公民办事条件以及优化服务流程等。