一部被尘封的历史：哈萨克斯坦1920—1930年代流浪儿童问题档案首次系统公开

（哈萨克国际通讯社讯）在20世纪上半叶的剧烈社会动荡中，大量失去家庭与生存依靠的儿童，曾长期游离于历史叙述之外。如今，这段沉重而复杂的历史，正通过一批首次公开的档案材料重新进入公众视野。

近日，哈萨克斯坦瓦利汗诺夫历史与民族学研究所出版《1920—1930年代哈萨克斯坦及周边国家流浪儿童问题治理历史档案文献汇编》，系统梳理苏联早期哈萨克斯坦儿童流浪与失养问题的形成背景、社会影响以及国家治理过程。

这也是哈萨克斯坦社会史中长期缺乏系统研究的重要议题之一。

战争、饥荒与社会崩塌中的儿童命运

该文集聚焦20世纪20至30年代哈萨克斯坦大规模儿童流浪现象的形成过程。

研究指出，革命、第一次世界大战、国内战争、饥荒、强制集体化、政治镇压以及大规模迁徙，严重破坏了传统社会结构。原本依赖亲属关系和社区互助维系的儿童保护体系迅速瓦解，数以万计未成年人因此失去家庭、住所和基本生活来源。

在传统哈萨克社会中，孤儿通常由亲属、宗族或社区共同照顾。然而，苏联时期尤其是“小十月”政策、强制集体化以及大饥荒导致的大规模人口流动，使这种传统保障机制遭到根本冲击。

大量失去父母或陷入极端贫困的儿童，被送往儿童接收站、孤儿院以及其他国家福利机构。

从“紧急救助”到“制度化管理”

文集中指出，早在1920年代，治理流浪儿童问题就已成为苏联社会政策的重要任务之一。

当时，在国家机关和共青团组织参与下，各地成立专门工作队，在火车站、集市及街头儿童聚集区域开展巡查，并将流浪儿童送往接收机构、儿童公社和孤儿院。

这些机构为儿童提供食物、医疗救助以及最基本的社会保障。

Фото: e-history.kz

不过，由于资源短缺、工作人员不足以及生活条件恶劣，许多儿童最终再次逃离机构，重新回到街头。

而到了1930年代初的大饥荒时期，情况进一步恶化。

哈萨克斯坦多个城市设立儿童接收站，大批身体虚弱、营养不良甚至患病的儿童不断被送入其中。政府同时组织慈善救济、拨出专用建筑，并优先供应食品。

尽管采取了一系列措施，但灾难规模依旧极其严重。

进入1930年代后，国家政策开始从“紧急救助”逐渐转向“管理、教育与意识形态塑造”。

孤儿院成为主要安置形式。若说1920年代的核心目标仍是保证儿童基本生存，那么之后的政策重点，则逐渐转向劳动教育、纪律培养以及“苏维埃价值观”教育。

然而，由于长期缺乏教育人员、设备与物资，这一体系在实际运行中始终面临巨大困难。

多国档案首次集中公开

此次出版的文集，汇集了来自多个国家档案馆的大量珍贵资料。

其中包括俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦档案馆文件，以及哈萨克斯坦中央和地方档案馆保存的大量历史材料。

参与资料提供的机构包括：

哈萨克斯坦中央国家档案馆；

哈萨克斯坦中央国家电影图片与录音档案馆；

哈萨克斯坦总统档案馆；

阿拉木图和阿斯塔纳市国家档案馆；

阿拉木图州、阿克莫拉州、阿克托别州、杰特苏州、库斯塔奈州、北哈州和突厥斯坦州等地方档案馆。

文集中收录的资料类型十分丰富，包括：

政府决议；

指令性文件；

会议记录；

调查报告；

统计资料；

问卷与说明文件；

历史亲历者及其后代回忆录；

珍贵历史照片。

其中大部分档案系首次公开并进入学术研究领域。

一部关于儿童命运的“沉默史”

该文集共分为多个部分，系统呈现当时哈萨克斯坦以及周边苏联共和国治理儿童流浪问题的实践经验。

内容包括：

1920—1930年代哈萨克斯坦治理流浪儿童问题的法律基础；

1920年代相关治理措施；

1930年代儿童失养与流浪问题治理；

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦及俄罗斯相关经验；

历史亲历者及后代回忆；

历史照片档案。

研究人员指出，官方文件虽然能够反映国家政策，但真正展现那个时代儿童生活状态与命运的，往往是回忆录与影像资料。

这些材料不仅补充了官方叙事，也让外界得以更直观地理解那个时代儿童所经历的饥饿、流离失所与社会断裂。

“仍有大量历史有待继续发掘”

编撰团队表示，关于20世纪上半叶哈萨克斯坦儿童流浪问题的研究，仍有大量空白需要填补。

继续发现、整理并公开档案材料，将有助于社会更客观、深入地理解这一历史现象的形成原因、影响规模以及当时国家社会政策的实际效果。

文集编撰人员还特别向参与档案搜集工作的中央与地方档案馆工作人员表示感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】