以色列防长否认要在加沙重建定居点

多家媒体分析认为，卡茨方面“反转”的原因包括受到美国压力，因为美方的“20点计划”不包括任何在加沙地带重建定居点事项。

卡茨23日在巴勒斯坦约旦河西岸地区一个犹太人定居点出席活动时说，以方“永远不会”完全撤出加沙地带，而将在“适当时间”以“适当方式”在加沙地带北部建立由军方支持的定居点，取代先前的平民定居点。

以色列2005年从加沙撤出军队和定居点人员。2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，以军又开进加沙。

卡茨的言论随即引发多方强烈反应。多家媒体23日援引不愿公开姓名的美国官员的话报道，美方仍致力于推进结束加沙冲突的“20点计划”，希望各方“遵守承诺”。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面23日谴责卡茨的言论“明显违反停火协议”，与美方的计划“完全背道而驰”。另外，以色列总理内塔尼亚胡先前多次称，没有在加沙地带重建定居点的计划。

23日晚些时候，卡茨的办公室发表声明称，卡茨是在“谈论安全事务的背景下”发表言论，并不涉及以色列政府的定居点政策。

据法新社报道，依据美方计划，下一阶段将推进落实以方从加沙地带撤军等事宜。路透社认为，卡茨的言论让当下局面更为复杂。内塔尼亚胡将在12月底访美，与美国总统特朗普讨论加沙地带停火等事宜。另外，以色列2026年将举行议会选举，支持建立定居点的选民是内塔尼亚胡和卡茨所属利库德集团的重要票仓。