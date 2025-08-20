以色列防长批准接管加沙城作战计划

据《耶路撒冷邮报》报道，卡茨19日在与以军总参谋长扎米尔及其他高级军官、以色列国家安全总局（辛贝特）官员举行会议时，批准了代号为“基甸战车2”的行动计划。

《以色列时报》报道说，上述行动计划包括对加沙城实施围困、清剿巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员，并在行动前为平民撤离做准备。预计约有100万名巴勒斯坦平民将从加沙城疏散至加沙南部，以军将在今后数日发布撤离警告。

据以色列媒体报道，一旦以军对加沙城展开攻势，预计服役的预备役总人数将达到约13万人。并非所有被征召人员都会参与加沙城作战，其中一部分将被派往其他战线替换现役部队人员。

另据以色列公共广播公司援引安全人士的消息报道，该作战计划将于21日提交以内阁审议。

以色列安全内阁8日批准以总理内塔尼亚胡关于“击败哈马斯”的计划，以军准备接管加沙城。此举在以色列国内外引发反对和谴责。