哈萨克斯坦已完成七成以上灭蝗作业 防治面积达170万公顷

农业部表示，目前各地农作物防护工作正按照既定计划有序实施，各项防治措施均按时间节点推进，并确保防治质量和覆盖范围达到既定要求。

为进一步加强对灭蝗工作的监督检查，农工综合体国家监察委员会领导层目前正在卡拉干达州、阿拉木图州和杰特苏州开展现场办公，并会同当地国土监察部门负责人，对已经完成防治的区域进行了实地核查。

农业部介绍，今年全国计划实施化学防治面积为220万公顷，较2024年减少约30%。这一变化主要得益于政府持续推进综合治理措施，以及植物保护体系不断完善。与此同时，统一服务采购机制的实施，使防治采购流程实现集中管理，进一步提高了财政资金使用效率。

此外，农业部还对风力喷雾设备的日均作业标准进行了重新调整，将单台设备日处理能力由100公顷下调至70公顷。在新的作业标准下，今年投入灭蝗作业的设备达到556台，比2025年增加了25%。

在装备更新方面，植物检疫部门今年新购置了103架无人机，其中57架用于植物检疫监测，46架专门用于化学喷洒作业，进一步提升了防治能力。

农业部表示，为提高蝗虫防治效率，全国目前已正式启用“FITOCENTRE”信息系统。同时，哈方正与联合国粮食及农业组织合作实施相关项目，借助数字技术、人工智能和无人机等现代技术手段，不断提升蝗虫监测预警和防控水平。

目前，全国各地区设立的灭蝗应急指挥部均保持常态化运行，持续协调推进各项防治工作。