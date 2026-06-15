一滴水汇成大海：纪录片《水滴》讲述守护里海的志愿者故事

纪录片《水滴》是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议下，于联合国“国际志愿者年”框架内拍摄完成。曼格斯套州马斯利哈特（地方议会）常务委员会主席马克萨特·热兹汗诺夫在活动中表示，此类纪录片项目具有重要的社会意义，它为观众提供了一个重新审视国家发展与社会变迁的新视角。

影片主人公——来自曼格斯套州的志愿者达尼亚尔·阿克姆詹诺夫和巴赫特古丽·乌穆尔汗克兹也来到活动现场，与观众面对面交流。借助总统广播电视综合体举办的电影讲座活动，阿克套市民得以近距离了解他们多年来投身生态保护的经历。

Фото: Президент Телерадиокешені

出生于里海之滨包蒂诺乡的达尼亚尔回忆说，自己从小就在海浪声中长大，里海早已成为生命中不可分割的一部分。

—里海目前面临的问题令人担忧。我经常思考，我们究竟还能为它做些什么。现在，我们正与相关部门开展合作，因为守护自然馈赠是所有人的共同责任。保护海洋生物、鸟类以及其他野生动物，也是我们的共同目标。为了维护里海生态系统，我们不仅定期清理海岸垃圾，还会前往周边岛屿开展各种环保行动，-他说。

“生态领袖”志愿者俱乐部负责人、独立生态学家巴赫特古丽·乌穆尔汗克兹多年来一直带领青年志愿者参与海岸清理、海豹保护以及生态调查等工作。在她的组织下，俱乐部成员还定期监测卡拉阔勒湖的天鹅和火烈鸟种群数量，并对湖泊水质开展科学分析。

—我从未刻意把自己定义为志愿者，这只是发自内心想做的事情。哈萨克斯坦应该是一片洁净的土地，无论走到哪里，我都会努力传播环保理念，也希望把这种意识传递给下一代，-巴赫特古丽表示。

随着越来越多的人加入公益行动，志愿服务精神正在社会中不断传播，而公民参与志愿活动的权利也得到了国家法律和宪法的保障。

—拍摄这部电影，是为了响应托卡耶夫总统关于弘扬志愿精神的倡议，让更多人看到普通人的力量。这部影片讲述的不仅是某一个人的故事，它展现的是一种责任感和人文关怀正在逐渐成为国家价值观的重要组成部分，-哈萨克斯坦总统广播电视综合体纪录片中心首席制作人阿德勒别克·库拉曼表示。

Фото: Президент Телерадиокешені

《水滴》这一片名本身便蕴含着深刻寓意：单独的一滴水或许微不足道，但无数水滴汇聚在一起，便形成浩瀚的大海。同样，每一位志愿者看似平凡的行动，都是守护里海生态不可或缺的一份力量。

影片放映结束后，不少观众表示深受触动。

—这部纪录片让我感触很深。它让我重新思考里海的现状以及里海海豹的命运，也让我意识到，即便是微小的行动，同样能够为环境保护贡献力量，-阿克套市民纳兹詹·萨尔森拜说道。

此外，本次电影讲座还展映了纪录片《咸海》（Aral）。影片讲述老渔民昆图甘·图尔艮巴耶夫的人生经历，展现了他与咸海以及渔业事业之间深厚而真挚的情感，同时也记录了在国家元首支持下，咸海生态环境逐步恢复的进程。

据了解，此次全国电影讲座活动是为庆祝哈萨克斯坦总统广播电视综合体成立30周年而举办的大型文化项目。活动于5月21日在阿斯塔纳启动，此前已先后走进克孜勒奥尔达、突厥斯坦、奇姆肯特和塔拉兹等城市。目前，活动已开启西部巡回放映，覆盖阿克套、阿特劳、乌拉尔和阿克托别等地。

阿克套站结束后，电影讲座还将继续前往阿特劳、乌拉尔、阿克托别、乌斯卡曼、塞梅、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔、库斯塔奈、杰兹卡兹甘、卡拉干达、科克舍套、塔勒德库尔干和库纳耶夫等城市巡回举办，并计划于9月25日在阿拉木图落下帷幕。