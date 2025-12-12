伊朗总统马苏德·佩泽什基扬：哈萨克斯坦已成为欧亚地区的重要枢纽

他指出，哈萨克斯坦总统的经验和外交思维，为地区合作开辟了新的机遇。伊朗方面则准备为哈萨克斯坦提供通往波斯湾、阿曼海、印度洋及主要交通走廊的通道，从而为两国合作塑造新的地理空间。

记者：总统先生，您本次正式访问期间与我们在阿斯塔纳会面。目前哈萨克斯坦与伊朗的贸易额呈显著增长，但距离双方设定的30亿美元目标仍有差距。怎样才能加快实现这一目标？

佩泽什基扬：第一阶段重要的是加强两国之间的联系。只有这样，我们才能建立实现共同目标所需的必要合作机制。随着政治层面合作加深、互相理解增强，下一步将是放宽签证制度。这将为两国公民在政治、经济、科学、文化和安全等领域开展自由互动创造条件，并为一系列积极成果奠定基础。

记者：在欧亚经济联盟框架内加强合作也在讨论中。对哈萨克斯坦和伊朗而言，这将带来哪些新机遇？

佩泽什基扬：作为欧亚经济联盟的观察员国，我们已经正式进入了这一空间。欧亚地区的经济环境将为两国以及该机制的所有成员打开新的发展机遇。

伊朗拥有约9000万人口的大市场，这对哈萨克斯坦而言是巨大的潜力。同样，伊朗在哈萨克斯坦及欧亚经济联盟国家拓展经贸关系也具有良好前景。通过消除关税壁垒，该平台将成为企业界、产业界与生产者的有效合作机制，并进一步促进相互支持与互动。

记者：两国正合作在伊朗南部建设哈萨克斯坦物流中心。这将如何影响北南运输走廊的发展？

佩泽什基扬：要实现您提到的目标，我们需要建设两国与欧亚区域国家之间的联合交通枢纽。这些线路可以通过海运、铁路或航空来构建。如果能够将从哈萨克斯坦通往港口的铁路延伸至伊朗南部，我们将在南部港口为友好兄弟般的哈萨克斯坦建立物流中心。这些项目将大大促进我们实现经济与文化目标。

我们准备与哈萨克斯坦共同推进所有通往波斯湾、阿曼海、印度洋以及东西向通道的相关措施。这些计划将为双方在文化、经济、政治和安全领域的合作奠定坚实基础。

记者：哈萨克斯坦与伊朗在里海地区开展积极合作。在维护海上安全和生态平衡方面，两国将发挥怎样的作用？

佩泽什基扬：《里海法律地位公约》是里海沿岸国家合作的基础。作为该区域的两个友好国家，哈萨克斯坦与伊朗必须加强在保护里海方面的互动，特别关注海洋生态、水资源以及海上经济活动的稳定性。

只要以开放、透明的方式合作，我们就能保护好里海。作为贯通东西、南北的贸易经济走廊，里海具有重要意义。联合行动将有助于保护该海域的自然环境。

记者：目前里海沿岸国家是否保持了生态平衡？是否需要改变现状？

佩泽什基扬：为了保护我们生活的世界，海洋领域的专家与科研人员必须在统一的理念和科学方法基础上开展研究。有了科学依据，政治家、商界代表及其他相关方才能为该地区的生态环境做出正确决定。

如果在没有科学依据的情况下采取行动、无视气候变化，未来将给里海沿岸国家带来严重损害。

记者：哈萨克斯坦公民对赴伊朗旅行非常感兴趣。在旅游和商务方面，两国是否计划进一步放宽签证并增加直航航班？

佩泽什基扬：当然，我们非常希望推动这一进程。两国之间有着数千年来形成的深厚文化联系、共同宗教以及紧密互动。因此，伊斯兰国家与邻国之间的互访应尽可能便利。

我们已将商务人士的签证办理简化为14天，但这还不够，还应进一步优化。我指的不仅是航空，还有陆路通道。我们此行的目的之一，就是促进哈萨克斯坦的旅游和贸易合作。

记者：伊朗正积极发展医学、生物技术与高科技。未来哪些科研方向有望成为两国合作基础？

佩泽什基扬：在本次访问中，我们深入讨论了空中、陆路和海上运输的发展问题，而这些合作也将大大促进科研与医疗合作的拓展。伊朗已能自给自足地满足国内医疗需求，并在生物技术、纳米技术和医疗技术领域取得显著成果。

这些能力完全可以与哈萨克斯坦的潜力结合。作为两个拥有共同宗教文化的邻国，我们能够互相分享知识与经验，并强化各自的能力。我们愿扩大在科学与医疗领域的合作。

记者：在变化中的国际形势下，您如何评价哈萨克斯坦与伊朗在地区稳定中的角色？

佩泽什基扬：当今世界最重要的任务，是为全人类打造健康、和平、公正与安全的环境。如果我们能为自己、为邻国、为整个地区与大陆奠定这样一条道路，并增强对团结与和谐的信念，这将为未来世代铺平道路。

我们不仅要避免冲突，还应互相帮助，在科学、卫生、经济、环保与和平保障等领域加强合作。在互信基础上，我们应把上天赋予的时间用于和平、仁慈与合作。

记者：您如何评价哈萨克斯坦在维护国际安全与稳定方面的作用？

佩泽什基扬：哈萨克斯坦正处于快速发展阶段，已成为连接东西南北的重要枢纽。快速发展将推动文化、科学、艺术和社会政治互动的深化。

如果扩展交通路线、加强合作，哈萨克斯坦完全可以成为区域文化中心。这将拉近各国人民的视野，并促进和平与发展。

我们的企业家、投资者、科研人员和文化人士都将更容易开展合作。我认为，哈萨克斯坦、伊朗及地区其他国家并不逊色于世界上任何先进国家。互相支持，我们将取得卓越成果。

记者：在上合组织、亚信会议、伊斯兰合作组织等国际平台上，两国合作潜力如何？

佩泽什基扬：各个平台都有加强合作的空间，它们之间相互补充。例如，一个组织侧重经济，另一个关注安全，第三个关注政治与区域事务。

当前我们共同面临的问题之一是金融和银行领域。我们必须简化机制，使企业能自由运作。

在金砖框架内，成员国正研究设立银行的可能性，以便在共同的货币体系内进行经济操作。

欧亚机制将消除关税壁垒、确保货物自由流动。伊斯兰合作机制同样具有巨大潜力，并将加强穆斯林国家之间的团结，打开广阔市场。

关键是将所有这些平台的潜力用于发展与合作。

记者：最后一个问题：您对总统托卡耶夫先生的了解程度如何？如何评价他在国际事务中的努力？

佩泽什基扬：我们非常了解哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫先生及其丰富经验。他曾担任议会上院主席、外交部长，如今又担任总统，是能够处理重大复杂问题的领导人。他的经验、知识与动力，使其能够推动高效决策，促进各类合作与进程。

他多次访问伊朗，对区域政策、立法与法律框架都非常熟悉。我认为，作为哈萨克斯坦人民的总统，他的立场将为国家和地区创造巨大的积极机遇。

