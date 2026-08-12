托卡耶夫向一批杰出社会人士颁授国家勋章和荣誉称号

具体而言，杰出画家、知名艺术活动家巴提玛·扎乌尔别阔娃获授“祖国”勋章；著名文学学者图尔森·朱尔特拜获授一级“巴里斯”勋章；国家活动家亚历山大·苏季因获授二级“巴里斯”勋章。此外，著名演员、杰出戏剧导演努尔哈纳特·扎克普拜获授“哈萨克斯坦人民艺术家”称号，农业领域资深人士维克托·希尔尼琴科获授“哈萨克斯坦功勋工作者”荣誉称号。

托卡耶夫向获奖者表示热烈祝贺，并分别肯定了他们为国家发展作出的贡献。

Фото: Ақорда

托卡耶夫指出，巴提玛·扎乌尔别阔娃长期致力于发展哈萨克斯坦民族文化，以独具一格的艺术风格活跃在美术领域，奠定了哈萨克斯坦本土壁毯艺术学派的基础，并成为哈萨克女性中这一领域的首位专业人才。

“您的创作得到了高度认可，并成为国家奖获得者。您始终高度重视弘扬哈萨克民族的历史、精神风貌、民族纹样和传统习俗。您的作品为阿拉木图及其他城市的许多著名建筑增添了光彩，既珍藏于国内，也受到国外的广泛关注。世界知名艺术专家对您的作品给予了高度评价。我认为，您在民族艺术道路上走出的独特道路，为年轻一代树立了很好的榜样。”国家元首表示。

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托卡耶夫强调，著名学者、作家图尔森·朱尔特拜一生致力于发展民族精神文化，在研究本国历史上的空白领域、唤醒民众民族意识方面作出了重要贡献。

“您深入研究阿拜·库南拜吾勒的生平与创作，并为全面弘扬阿拜思想付出了巨大努力。阿拜是民族的精神灯塔，是年轻一代始终不变的指路明灯。实际上，认识这位伟大的思想家，就是认识哈萨克民族。您围绕穆赫塔尔·奥埃佐夫以及民族先贤们的丰厚遗产和崇高人生，撰写了大量具有重要价值的学术著作。您创作的一部部思想深刻、成就突出的文学作品，也进一步提升了哈萨克民族文学的价值。”国家元首指出。

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托卡耶夫总统同时向亚历山大·苏季因表示感谢，肯定他从哈萨克斯坦独立初期起便积极参与国家建设。

“您在多年的公务员生涯中赢得了广泛尊重。作为议会参议院议员，您维护了人民的利益。作为副议长兼参议院办公厅主任，我尤其要肯定您为哈萨克斯坦议会制度发展作出的贡献。您的专业工作得到高度评价，并成为忠于祖国、服务国家的典范。”国家元首表示。

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托卡耶夫指出，在戏剧和电影领域工作半个多世纪的著名导演努尔哈纳特·扎克普拜，为推动哈萨克斯坦民族文化发展作出了重要贡献。

“您通过一部部深受观众喜爱的优秀剧目，在戏剧领域赢得了真正大师的声誉。您在许多戏剧和电影作品中成功塑造了不同角色，赢得了人民的热烈喜爱。如今，您依然致力于培养年轻艺术人才，为他们提供方向和指导。对于您为发展精神文化事业作出的贡献，我向您表示诚挚的感谢。”托卡耶夫表示。

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此外，国家元首还谈到了维克托·希尔尼琴科从一名农艺师成长为“希尔尼琴科及同仁”有限责任公司负责人的职业经历，高度评价了他为发展农工综合体作出的贡献，并指出他作为阿拉木图州马斯利哈特议员所开展的社会工作富有成效。

“最重要的是，您并没有满足于已经取得的成绩，而是始终为自己设定新的、更高的目标。您为提升地区农工产业潜力作出的巨大贡献，值得给予充分肯定。”总统指出。

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国家元首在总结讲话时指出，如今哈萨克斯坦正走上全面现代化之路，国家正在进行深刻而广泛的变革。

“我们作出了一系列决定国家命运的历史性决定。我们以一个统一的社会举行了全民公决，并通过了新宪法。我们的公民一致支持新基本法并参加投票。哈萨克有一句话说得好：‘团结是福祉之源。’只要我们能够守护来之不易的和谐与团结，国家就会不断发展繁荣。不久之后，哈萨克斯坦历史上将首次举行库鲁尔泰选举。这将成为国家生活中的一件大事。目前，选举进程正在积极推进，各政党正在展现良好的政治文化。摆在我们面前的是一个极其重要、极其负责任的时期。我相信，只要我们团结一致、作为一个国家共同努力，就一定能够创造美好的未来。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示。

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据此前报道，托卡耶夫总统讲话选集《公正社会——真诚之言》近日出版。