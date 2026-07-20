哈萨克斯坦查封一大型非法网络赌场 涉案资金超75亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融监管署北哈萨克斯坦州分局近日捣毁了一个名为“Nomad Poker”的大型非法网络赌场。

据金融监管署消息，调查发现，该网络赌场依托移动平台“Club GG Poker”运营，其实际组织者为哈萨克斯坦公民，但相关非法活动是在格鲁吉亚境内实施和管理的。

执法部门表示，这一运作模式有助于隐藏组织者身份，增加资金流向监管难度，并通过外国公民名下的银行账户和通信工具开展非法经营活动。

该非法游戏平台全天候运营，允许用户以线上扑克形式进行现金投注，并将赌博所得兑换为现金。

调查显示，犯罪团伙利用社交媒体、即时通讯软件及网络广告等方式进行推广，共吸引超过2万名用户参与。同时，组织者还建立了一套利用第三方银行账户，即“跑分账户（Dropper账户）”进行资金流转的网络。

为获取这些账户，犯罪嫌疑人组织外国公民前往哈萨克斯坦，并以最高400美元的报酬，为其办理银行卡及手机银行账户，用于非法资金转移。

调查期间，执法人员确认，该网络赌场共使用了60多个跑分账户进行资金操作。涉案赌资累计超过75亿坚戈。

目前，经法院批准，执法部门已对位于阿拉木图市的一套公寓、三辆汽车以及跑分账户中的1.58亿坚戈资金实施查封和冻结。

金融监管署表示，案件调查工作仍在继续。