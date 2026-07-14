意大利专家帕尔米耶里：哈卡合作已成为中亚与海合会之间的"战略桥梁"

针对哈卡两国合作的地缘政治重要性以及哈萨克斯坦多维外交政策的作用，意大利亚洲研究所专家、国际关系学者多梅尼科·帕尔米耶里分享了他的观点。

哈通社记者： 托卡耶夫总统对哈卡政治对话给予了高度评价。您如何评估两国在欧亚与中东地缘政治空间中日益提升的重要性？

帕尔米耶里： 哈萨克斯坦与卡塔尔的伙伴关系范畴正在扩大。首先，我们必须指出，这种合作已成为中亚与海湾阿拉伯国家合作委员会之间的"战略桥梁"。两国正打造连接欧亚与中东的重要地缘政治走廊，并致力于巩固战略自主权。

卡塔尔在液化天然气领域拥有丰富经验与金融潜力，而哈萨克斯坦则在矿产资源和农业部门具备巨大潜力。双边伙伴关系为共同开发这些领域开辟了道路。

哈通社记者： 托卡耶夫总统与卡塔尔埃米尔在会谈中讨论了国际形势，包括中东局势。在当今时代，像哈萨克斯坦和卡塔尔这样的"中等强国"进行对话有多重要？

帕尔米耶里： 在当前形势下，这类国家的作用至关重要。在世界大国间竞争加剧之际，哈萨克斯坦与卡塔尔能够为维护稳定性作出贡献。

由于这些国家不追求任何霸权，国际社会将其视为中立且可靠的合作伙伴。因此，它们能够在调解冲突和进行谈判方面发挥重要作用。此外，中等强国之间的对话显然有助于巩固国际法并完善全球治理体系。

哈通社记者： 哈萨克斯坦通过多维外交政策，不断发展与欧盟、美国、中国、土耳其及海湾国家的关系。这种外交策略对该国的国际声誉有何影响？

帕尔米耶里： 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推行的多维外交政策，显著增强了哈萨克斯坦在国际舞台上的声誉与影响力。

首先，外交关系的多元化避免了对任何邻国或全球影响中心的过度依赖。其次，深化与欧盟、美国、中国、土耳其及海湾国家的合作吸引了外国投资，这反过来显著提高了国民经济的稳定性。

结果，哈萨克斯坦正逐渐成为欧亚大陆重要的外交与物流中心。全球大国也将哈萨克斯坦视为可靠的合作伙伴。

哈通社记者： 托卡耶夫总统在哈萨克斯坦外交政策中高度重视对话、调解与多边合作。这一立场与当今的国际局势有何契合之处？

帕尔米耶里： 这是世界上最正确且有效的立场之一。总统托卡耶夫对多边合作的优先重视在动荡时期非常关键。

哈萨克斯坦已多次证明其能够提供讨论国际争端的中立平台。最典型的例子便是关于叙利亚问题的"阿斯塔纳进程"。这种政策完全符合联合国宪章原则，并即便在大国沟通受阻时，也能为维持对话提供可能。

哈通社记者： 近年来，卡塔尔在国际外交中的影响力不断提升。哈萨克斯坦也作为中亚领先的"中等强国"之一巩固了地位。阿斯塔纳与多哈之间的合作能否影响欧亚与中东的稳定性？

帕尔米耶里： 当然，这种合作的潜力非常大。卡塔尔在中东的外交联系与哈萨克斯坦在欧亚的影响力互为补充。其结果是，能够加强区域稳定性并预防潜在冲突。

两国还可以为确保国际交通与能源走廊的安全作出贡献，并能进一步活跃"亚洲相互协作与信任措施会议"（亚信）等国际组织的工作。

哈通社记者： 哈萨克斯坦与卡塔尔正在积极投资经济多元化、数字转型、物流及国际交通运输体系的开发。未来十年，哪些方向具有战略潜力？

帕尔米耶里： 首先，发展"跨里海国际运输路线"（中走廊）有巨大潜力。将卡塔尔在物流领域的经验与"跨里海国际运输路线"的潜力相结合，无疑会使中欧间的货运更加高效。

第二个重要方向是农业与粮食安全。哈萨克斯坦潜力巨大，因此能够成为向海湾国家供应优质农产品的可靠伙伴。

此外，数字经济与金融科技领域的合作也前景广阔。"阿斯塔纳"国际金融中心与卡塔尔金融中心若开展联合工作，将有助于发展"绿色"债券市场、完善数字银行并引入新型金融工具。

哈通社记者： 托卡耶夫总统已邀请卡塔尔埃米尔对哈萨克斯坦进行正式访问。此次访问的重要性是什么？可以期待取得哪些具体成果？

帕尔米耶里： 此类国事访问可能将哈卡两国合作提升至新水平。双方可能签署关于战略伙伴关系的大型协议。

此外，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金与卡塔尔投资局实施数十亿美元联合项目的可能性很大。同时，在增加直飞航班、简化签证制度、扩大文化与人文交流方面也将取得具体成果。

哈通社记者： 托卡耶夫总统从担任外交部长时期起就致力于推动哈卡关系发展。保持持续性的外交政策在构建长期战略伙伴关系中是否具有意义？

帕尔米耶里： 这种连续性的意义十分重大。总统托卡耶夫多年来关注哈卡关系的发展，为两国稳定且系统性的发展奠定了基础。多年来形成的互信，为更迅速地解决复杂的政治经济问题创造了条件。

此外，这种持续性联系对国际投资者而言也是一个良好信号，这表明国家是可靠的，并促使投资者参与实施长期基础设施与能源项目。