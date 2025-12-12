中文
    意大利马尔凯理工大学分校落户杰特苏州 双文凭项目启动

    哈萨克国际通讯社讯）杰特苏州州长贝布特·伊萨巴耶夫宣布，杰特苏州詹苏格洛夫国立大学开设了意大利安科纳马尔凯理工大学分校。

    意大利马尔凯理工大学分校落户杰特苏州 双文凭项目启动
    Photo credit: Akimat of Zhetysu region

    伊萨巴耶夫透露，该分校已于今年7月正式对外开放。

    —通过这种方式，杰特苏国立大学的文凭将同时得到意大利和哈萨克斯坦的认可。目前，有8到10位来自意大利的教授和讲师在为学生授课。-伊萨巴耶夫在中央通讯服务中心接受采访时表示。

    按照双文凭教育项目安排，学生将主要学习“农学”和“农业科技”相关专业。

    —考虑到杰特苏州是农业大区，我们需要引进掌握创新和先进农业技术的高素质人才。我希望这一联合项目能够为提升本地区的人才潜力作出贡献。-伊萨巴耶夫说。

    公开资料显示，马尔凯理工大学(Università Politecnica delle Marche)是意大利马尔凯大区一所国立大学，始建于1969年。马尔凯理工大学是一所服务于意大利和外国学生的大区级高等教育机构,也是意大利第一所获得综合性国际标准ISO9001质量体系认证的大学。学校下设五个学院,分别是经济学院,医学院,工程学院,农学院和科学院，拥有一所大学医院和两个农学实践中心。

    【编译：阿遥】

