世卫组织：欧洲已记录到逾1300例高温相关超额死亡

超额死亡数指特定地点和特定时期内的估计死亡人数，与没有健康危机情况下的估计死亡人数之间的差额。

谭德塞在社交平台发消息称，目前，1.5亿人生活在极端高温下。欧洲是全球变暖最快的大洲，升温速度是全球平均水平的两倍。在气候变化等因素影响下，原本多年一遇的热浪如今几乎年年出现。

谭德塞表示，世界卫生组织正与各方合作，聚焦应急筹备、预防、加强卫生系统响应等措施，以应对极端高温带来的健康威胁。鼓励欧洲国家实施高温健康行动计划以保护民众健康。

世界卫生组织欧洲区域办事处曾于6月11日发布新版《热浪与健康行动计划指南》，围绕地方高温预警、优化与脆弱群体的风险沟通等8个方面，提出高温防护工作建议。

据世界卫生组织统计，过去4年间，欧洲有超过20万人死于高温。欧洲极端高温导致的过早死亡病例中，意大利最多，其后为西班牙、德国和希腊。

世界卫生组织指出，全球极端高温天气频发，高温导致的健康问题和过早死亡病例数每年都在增加，心血管疾病尤其容易在高温影响下多发或加重。随着城市化推进以及老年人、基础疾病患者等高风险人群比例上升，持续高温对公共卫生的威胁日益严峻。今年夏季，欧洲异常高温将持续，大幅提升民众中暑、致命热射病发病风险。