哈萨克斯坦—意大利贸易之家将在阿拉木图揭牌

新设立的贸易之家将成为意大利—哈萨克斯坦贸易协会整合阿拉木图、米兰及阿特劳三地办公室资源后的全新商务平台。该机构被定位为服务双边企业合作的常设机制，着力打造促进经贸往来的制度化载体。

官方指出，该项目旨在巩固两国经济伙伴关系，建设支持企业发展的长期平台，同时推动中亚与欧洲之间的互利合作。贸易之家将重点支持双边贸易与投资，协助发展合资企业及工业项目，拓展产业合作，促进技术与经验交流，并推广“Made with Italy”工业合作模式。同时，还将加强人文与文化交流。

在基础设施方面，贸易之家配备商务洽谈办公室、会议与展览空间，可承办商业论坛、推介会及官方活动，并通过现代数字化解决方案支持线上线下混合互动形式。

为进一步提升企业服务能力，平台内还将设置哈萨克斯坦发展机构信息专区，包括哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）、哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）、哈萨克斯坦出口公司（Kazakhstan Export）及哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）等机构。这些单位将提供关于合作机会及国家支持政策的最新信息。

贸易和一体化部表示，贸易之家的启用被视为哈萨克斯坦深化对欧经济外交的重要举措，有助于推动双边合作迈向更高质量阶段。该项目是在两国高层达成共识基础上推进的重要成果，其中包括焦尔吉娅·梅洛尼此前对阿斯塔纳的正式访问，以及两国主管部门、发展机构和工商界持续互动的结果。

【编译：达娜】