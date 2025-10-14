吉尔吉斯拟修宪恢复死刑以严惩侵害妇女儿童的恶性犯罪

相关法案已提交公众讨论。近年来，吉尔吉斯斯坦针对妇女和儿童的暴力犯罪呈逐年上升趋势。据倡议方表示，官方统计数据难以全面反映儿童性侵案件的真实规模。这类犯罪统计的难点在于，受害者及其家人因担心社会舆论压力往往选择隐瞒事实，导致儿童遭受难以弥补的心理创伤。而施暴者因未受惩罚，可能会在一段时间后继续对其他儿童实施类似犯罪。近年来，针对妇女和儿童的暴力犯罪激增，促使社会严肃考虑恢复死刑的问题。

根据修宪草案，吉尔吉斯斯坦外交部被要求废止《关于加入〈公民权利和政治权利国际公约关于废除死刑的第二任择议定书〉的法律》。若《吉尔吉斯共和国宪法修正案》通过全民公投获得通过，将向议会提交对《刑法典》《刑事诉讼法典》和《刑罚执行法典》的相应修订法案。

值得一提的是，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫此前曾就恢复死刑的倡议发表评论，强调这一问题需通过全民公投决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】